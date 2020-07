Fiat Chrysler a Hyundai hlásia pokles predaja v USA v 2. kvartáli

Detroit 1. júla (TASR) - Automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a Hyundai Motor v stredu ako prvé zverejnili prudký pokles predaja automobilov v USA v uplynulom štvrťroku, keďže kríza, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu, znížila dopyt po autách.



Analytici sa domnievajú, že pokles odbytu áut v USA v 2. kvartáli bol najstrmší v tomto roku. Dôvodom boli blokády a obmedzenia spojené s pandémiou a straty pracovných miest. To držalo spotrebiteľov mimo autosalónov.



Koncern FCA hlási za obdobie apríl - jún 2020 pokles predaja na americkom trhu o 39 % na 367.086 vozidiel. Zasiahol ho najmä nižší dopyt po športovo-úžitkových vozidlách Jeep a Dodge a pick-upoch Ram.



Aj juhokórejská spoločnosť Hyundai zaznamenala v 2. kvartáli pokles predaja v USA, a to o 24 % na 141.722 vozidiel.



Analytici očakávajú postupné oživenie trhu s automobilmi v USA v nasledujúcich štvrťrokoch, podporené čiastočne lukratívnymi zľavami výrobcov, ktorí sa zúfalo snažia zvýšiť objem predaja.



„Maloobchodný predaj od mája znovu ožíva, keďže opätovné otvorenie ekonomiky, stabilné ceny benzínu a prístup k pôžičkám s nízkym úrokom povzbudzujú ľudí k nákupu,“ uviedol Jeff Kommor, šéf amerického predaja spoločnosti Fiat.



Poradenské spoločnosti J.D. Power a LMC Automotive odhadujú, že celkový predaj vozidiel v USA klesol v júni o približne 25 % na 1,09 milióna kusov, čo by bolo spomalenie oproti pádu predaja o 40 % v apríli a 29 % v máji.