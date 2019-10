Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën rokujú o fúzii

Miláno 30. októbra (TASR) - Nadnárodný automobilový koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francúzska automobilová skupina PSA Peugeot Citroën rokujú o zlúčení, ktoré by prinieslo subjekt s hodnotou okolo 50 miliárd USD (45,06 miliardy eur). Uviedol to vo svojom vyhlásení koncern FCA, ktorý tak potvrdil správy v médiách o prebiehajúcich rokovaniach.



Podľa zdroja, ktorý nechcel byť menovaný, by mal novú spoločnosť viesť Carlos Tavares, generálny riaditeľ PSA Group, zatiaľ čo John Elkann, predseda predstavenstva FCA bude zastávať post predsedu aj v zlúčenej firme.



O diskusii medzi oboma automobilkami informoval ako prvý denník Wall Street Journal. Zdroj oboznámený s touto záležitosťou ale upozornil, že neexistuje žiadna záruka, že sa rokovania skončia dohodou.



Francúzska skupina PSA má na parížskej burze cenných papierov trhovú hodnotu 22,54 miliardy eur, zatiaľ čo hodnota FCA na Wall Street je vyššia ako 28 miliárd USD.



Zlúčením týchto dvoch skupín by sa pod jednu strechu dostali značky Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, DS, Jeep, Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall.



Hovorca spoločnosti PSA uviedol, že nebude reagovať na fámy na trhu.



Diskusia medzi FCA a PSA prebieha len niekoľko mesiacov po zlyhaní podobných rozhovorov o fúzii francúzskeho Renaultu a FCA.



Skupina PSA nikdy neskrývala svoj záujem o konsolidáciu automobilového odvetvia, odmietla však poskytnúť detaily o aktuálnych rozhovoroch.



(1 EUR = 1,1095 USD)