Fiat Chrysler chce založiť v Číne spoločný podnik s firmou Foxconn

Miláno 17. januára (TASR) - Nadnárodný automobilový koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plánuje založiť v Číne spoločný podnik s taiwanskou firmou Foxconn na výrobu elektromobilov a vývoj vozidiel s pripojením na internet.



Podľa FCA obe spoločnosti v ňom budú mať rovnaký podiel 50 %. Práve sú v procese podpisu predbežnej dohody, ktorá bude riadiť ďalšie diskusie zamerané na dosiahnutie konečnej a záväznej dohody v najbližších mesiacoch, uviedla taliansko-americká automobilka. Upozornila však, že neexistuje však žiadna záruka, že sa podarí dosiahnuť konečnú a záväznú dohodu.



FCA zaostáva za konkurenciou pri vývoji a výrobe elektromobilov. Je tiež v procese zlúčenia s francúzskou skupinou PSA, ktorá vlastní značky Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall. Ich fúzia povedie k vytvoreniu štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete.



FCA plánuje tento rok uviesť na trh svoj prvý elektromobil. Zlúčenie s PSA pomôže taliansko-americkej automobilke posilniť zdroje na splnenie nových prísnych emisných pravidiel a na investície do elektrickej mobility.



Spoločnosť Foxconn už niekoľko rokov intenzívne investuje do rôznych budúcich dopravných spoločností vrátane Didi Chuxing, čínskeho gigantu pre zdieľanú jazdu a čínskych startupov v oblasti elektromobilov Byton a Xpeng.



Foxconn tiež investoval aj do čínskeho batériového gigantu CATL a do mnohých ďalších začínajúcich firiem v Číne v oblasti dopravných technológií.