Fiat Chrysler dočasne zastaví prevádzku v talianskych závodoch

Miláno 11. marca (TASR) - Automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pozastavuje dočasne prevádzku v niektorých talianskych závodoch. Je to dôsledok opatrení, ku ktorým firma pristúpila v reakcii na prudké zhoršenie situácie v súvislosti so šírením nového koronavírusu v krajine.



Spoločnosť vydala vyhlásenie, že sprísnila opatrenia vo svojich závodoch. Ich súčasťou je intenzívna dezinfekcia s cieľom splniť nariadenie vlády na obmedzenie šírenia choroby COVID-19.



"Z dôvodu týchto aktivít spoločnosť tam, kde je to potrebné, závody dočasne uzatvorí," informovala firma, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters. Ako dodal hovorca spoločnosti, medzi závody, ktorých sa rozhodnutie vedenia FCA týka, patria Pomigliano, Melfi, Atessa a Cassino. V každom z nich bude prevádzka odstavená od stredy na dva, prípadne tri dni.