Fico: Agrorezort už splnil 40 % cieľov z programového vyhlásenia

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR už splnilo 40 % merateľných úloh, ktoré mu vyplývali z Programového vyhlásenia vlády SR. Povedal to v utorok po stretnutí s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom premiér Robert Fico (obaja Smer-SD). Rezort veľmi dobre funguje, aj keď ho súčasný minister podľa premiéra preberal v zlom stave.



„Ministerstvo pôdohospodárstva, dámy a páni, sme prebrali v stave, ktorý by som nazval prírodnou katastrofou,“ povedal Fico. Za splnených považuje premiér sedem bodov ako je stabilizácia agrosektora so zameraním na sociálny dialóg, fungujúca akreditovaná PPA, ktorá už vyplatila poľnohospodárom 1,175 miliardy eur či obnovenie dôvery v Slovenský pozemkový fond.



K ďalším splneným cieľom premiér zaradil schémy štátnej pomoci. „My sme vždy boli toho názoru, že poľnohospodárstvo sa nemôže opierať iba o peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie, ale že štát musí mať záujem v rámci štátnych zdrojov štátneho rozpočtu pripravovať pre poľnohospodárov schémy štátnej pomoci,“ povedal Fico.



V roku 2024 bolo desať schém a spolu sa vyplatilo 82 miliónov eur. „Po niekoľkých rokoch okrem tých tradičných schém, ako je zelená nafta, ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo ďalšie nové schémy, je tu schéma na šľachtenie rastlín, potom je to schéma na marketingovú podporu potravinárov, schéma regionálnej investičnej pomoci na podporu potravinárskeho priemyslu,“ priblížil premiér.



V legislatívnej oblasti rezort presadil viaceré zákony, ako napríklad zákon o pozemkových úpravách, zákon o príspevkoch poskytovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka či zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Legislatívne zmeny boli podľa Fica schválené tak, ako si ich vláda nastavila.



Za splnené považuje premiér aj úlohy v oblasti prípravy na neočakávané udalosti, ktorou bolo v poslednom čase šírenie nákazy slintačky a krívačky, ale aj úlohy rezortu pri konsolidácii verejných financií.