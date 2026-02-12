< sekcia Ekonomika
Fico: Ak nepošleme jasný signál k cenám energie, samit bude neúspešný
Premiér chce vo svojom vystúpení upozorniť na ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom vynútené vysokými cenami energií.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. februára (TASR) - Pokiaľ predstavitelia štátov EÚ nevyšlú zo štvrtkového neformálneho samitu v Belgicku jasný politický signál, že EÚ bude robiť niečo s vysokými cenami elektrickej energie, tak tento samit bude absolútne neúspešný. Po neformálnom stretnutí pred druhou časťou samitu to na sociálnej sieti uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Premiér chce vo svojom vystúpení upozorniť na ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom vynútené vysokými cenami energií. Plánuje hovoriť najmä o možnostiach, ktoré treba urobiť na zníženie cien elektriny.
Ak sa však skončí štvrtkový samit bez toho, aby bol prijatý takýto politický záväzok, bude ho premiér považovať za absolútne neúspešný, neefektívny a drahý výlet. Jedným z riešení na zníženie cien energií, ktoré už v minulosti navrhoval, je, aby bolo pozastavené obchodovanie s emisnými povolenkami.
Premiér chce vo svojom vystúpení upozorniť na ukončenie výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom vynútené vysokými cenami energií. Plánuje hovoriť najmä o možnostiach, ktoré treba urobiť na zníženie cien elektriny.
Ak sa však skončí štvrtkový samit bez toho, aby bol prijatý takýto politický záväzok, bude ho premiér považovať za absolútne neúspešný, neefektívny a drahý výlet. Jedným z riešení na zníženie cien energií, ktoré už v minulosti navrhoval, je, aby bolo pozastavené obchodovanie s emisnými povolenkami.