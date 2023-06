Fico: Banky budú mať historický zisk, s vládou by mali pomôcť ľuďom

Bratislava 30. júna (TASR) - Banky na Slovensku budú mať v roku 2023 historický zisk na úrovni jednej miliardy eur. V tejto situácii by mali pomáhať ľuďom pri splácaní hypoték, a to prostredníctvom opätovného zavedenia štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov a bankového odvodu. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico.



"Mrzí ma, že banky neprijali naše pozvanie na odborné riešenie tohto problému. Myslia si, že zodpovednosti ujdú," povedal Fico. List od bánk o zvýšení úročenia hypotekárneho úveru podľa Fica do roku 2025 príde 400.000 ľuďom. Sadzby budú výrazne vyššie, splátky úverov sa tak majú zvýšiť o niekoľko stoviek eur.



Bonifikácia bude prvé, čo chce Smer-SD urobiť, ak bude po septembrových parlamentných voľbách v novej vláde. Štát by sa na takejto bonifikácii mal podľa Fica podieľať vo výške 2 %, banky 1 alebo 2 %. Platila by podmienka príjmu vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy a maximálna výška úveru, na ktorú by sa vzťahovala pomoc, by bola 100.000 eur. Pomoc by fungovala päť rokov s tým, že ak by sa situácia na trhu stabilizovala, podmienky by sa zmenili.



K téme zvyšovania sadzieb pri hypotekárnych úveroch sa nedávno vyjadrila Slovenská banková asociácia (SBA). Úrokové sadzby hypoték reagujú podľa asociácie najmä na cenu dlhodobých zdrojov, napríklad na vývoj výnosov dlhodobých 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov, ktoré od roku 2022 vzrástli viac ako v iných krajinách eurozóny. "Zodpovedná konsolidácia verejných financií novej vlády tak v konečnom dôsledku môže mať pozitívny vplyv aj na vývoj úrokových sadzieb úverov na bývanie," uviedla SBA.



SBA sa zároveň vyjadrila, že je otvorená diskutovať o téme vplyvu rastúcich úrokových sadzieb na refixované hypotéky na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet za účasti predstaviteľov NBS a Ministerstva financií SR. "Vzhľadom na to, že uvedená téma sa stáva predmetom predvolebnej kampane politickej strany, sa predstavitelia SBA nebudú stretávať s jednotlivými politickými stranami špeciálne v tomto období," avizovala asociácia.