Fico chce, aby vláda predstavila plán na ozdravenie verejných financií

Bratislava 8. septembra (TASR) – Slovensko je v súčasnosti krajinou s najhoršou udržateľnosťou verejných financií v rámci EÚ a reálne mu hrozí bankrot. Vláda by preto mala okamžite predstaviť plán na ich ozdravenie. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico.



Na stabilizáciu verejných financií je podľa expremiéra treba vyriešiť približne osem miliárd eur na strane výdavkov štátneho rozpočtu. „Chceme vyzvať vládu SR, aby predstavila jasný plán, ako tých osem miliárd, čo nakradli, rozhádzali bez výsledkov v roku 2020 a 2021, budú riešiť,“ povedal Fico.



Predseda Smeru-SD pripomenul, že verejný dlh Slovenska narástol na 60,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Nesúhlasí však, aby vláda riešila deficit zvyšovaním dôchodkového veku či rastom daní a odvodov. Fico tiež vyčíta súčasnému ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO), že nezasadá ekonomický krízový štáb a problémy verejných financií nerieši ani s tripartitou.



Matovič však zodpovednosť za postavenie Slovenska v udržateľnosti verejných financií v stredu ešte pred tlačovou konferenciou Smeru-SD odmietol. „Rada pre rozpočtovú zodpovednosť identifikovala, že Slovensko má najväčšie riziko udržateľnosti verejných financií, to znamená, že má v katastrofálnom stave verejné financie. Zároveň, keď si pozriete ich správu, tak najvyššia známka 6,3 bola vo februári 2020 a voľby boli 29. februára 2020. Takže áno, v takomto stave nám Peter Pellegrini odovzdal verejné financie,“ povedal Matovič.



Situáciu by podľa šéfa rezortu financií mal zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zavedenie výdavkových limitov. Podľa ministra sa Slovensko nevyhne zásadnejším reformám. Kedy ich predstaví, však neuviedol.