Fico: Clá na oceľ a hliník sú prejavom nedôvery Trumpa voči EÚ

Bratislava 11. februára (TASR) - Zavedenie vysokých ciel na oceľ a hliník z Európy je prejavom nedôvery amerického prezidenta Donalda Trumpa k sile Európskej únie (EÚ), ktorú nerešpektuje. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa vlastných slov však nepochybuje, že za vysoké americké clá bude opozícia obviňovať predsedu vlády a celú vládnu koalíciu.



Neschopnosť EÚ konkurovať Spojeným štátom bude podľa Fica viesť "veľkých chlapcov" v Európe k viacerým rozhodnutiam. "Po prvé, že Európa bude kupovať ešte viac a viac plynu a ropy zo Spojených štátov. Teda jedna východná závislosť bude nahradená západnou. Po druhé, ako to konštatoval generálny tajomník NATO, Európa bude platiť Spojeným štátom za zbrane pre Ukrajinu. A po tretie, Európa bez väčšieho odporu odsúhlasí brutálne zvýšenie zbrojných výdavkov," vymenoval.



Rozhodujúci európski hráči sa potom podľa neho budú spoliehať na to, že americký prezident si nové clá rozmyslí. "Pre prípad, že si to nerozmyslí, musíme mať aspoň predtuchu, čo rozhodnutie o uvalení vysokého cla na oceľ a hliník bude znamenať pre celú Úniu a Slovensko a aké ochranné opatrenia sme schopní, vrátane záujmu udržať kvalitné euroatlantické rozhodnutia, prijať," dodal Fico.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (10.2.) podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Ešte počas svojho prvého funkčného obdobia zaviedol clá vo výške 25 % na oceľ a 10 % na hliník. Neskôr však udelil úľavy niekoľkým obchodným partnerom vrátane EÚ, Veľkej Británie, Kanady a Mexika.



Európska komisia (EK) ešte pred týmto rozhodnutím oznámila, že zareaguje na potenciálne clá Spojených štátov na oceľ a hliník pôvodom z krajín Európskej únie. Podľa EK by uvalenie ciel americkou administratívou bolo "nezákonné a ekonomicky kontraproduktívne", najmä vzhľadom na hlboko integrované výrobné reťazce, ktoré EÚ a USA spoločne vytvorili prostredníctvom transatlantického obchodu a investícií.