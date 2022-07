Fico: Dohoda na pravidlách zníženia spotreby plynu môže byť fatálna

Bratislava 26. júla (TASR) - Dohoda na pravidlách zníženia spotreby plynu počas zimy je jedným z najcitlivejších rozhodnutí Európskej únie (EÚ) v energetickej politike. Môže to mať fatálne dosahy na ekonomiku a domácnosti. Na sociálnej sieti to uviedol líder opozičného Smeru-SD Robert Fico.



Slovensko je podľa Fica krajina s veľkým rozsahom plynofikácie a prístupom domácností k plynu. "Čakajú nás krušné chvíle, lebo EÚ sa nechala zatiahnuť Spojenými štátmi a Veľkou Britániou do vojny medzi USA a Ruskom na Ukrajine a slovenská vláda je vo vojenskej podpore Ukrajiny ako odtrhnutá z reťaze," skonštatoval Fico.



Krajiny Únie dosiahli v utorok dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Dôvodom je zvyšujúce sa riziko odstavenia dodávok suroviny z Ruska v najkritickejšom období. Ministri energetiky EÚ schválili návrh, ktorý počíta s dobrovoľným znížením spotreby zemného plynu o 15 % v období od augusta do konca marca, pričom sa vychádza z priemernej spotreby za posledných päť rokov.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v spolupráci s českým predsedníctvom dohodol pre Slovensko výnimky. Úspory sa nedotknú priemyslu a rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, keď namiesto priemeru z posledných päť rokov bude referenčným obdobím len posledný rok. Zohľadní sa tiež najmä naplnenosť zásobníkov.