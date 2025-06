Fico: Hodnotenie Moody‘s znamená, že zodpovedne riadime financie

Bratislava 15. júna (TASR) - Hodnotenie Medzinárodnej ratingovej agentúry Moody‘s, ktorá potvrdila v piatok doterajší rating Slovenskej republiky na úrovni A3 so stabilným výhľadom potvrdzuje, že vláda zodpovedne riadi verejné financie a napriek veľmi vážnym vonkajším faktorom, ktoré nevieme ovplyvniť, si udržiavame relatívne dobrý hospodársky rast. Na nedeľnej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Ja musím predovšetkým zablahoželať ministrovi financií Slovenskej republiky, pánovi Lacovi Kamenickému (Smer-SD) k tomu, že je to v krátkom čase už tretia významná ratingová agentúra, ktorá potvrdila svoj rating,“ povedal Fico.



V polovici mája potvrdila rating Slovensku na úrovni A- so stabilným výhľadom agentúra Fitch Ratings a koncom apríla potvrdila rating na úrovni A+ medzinárodná agentúra Standard & Poor‘s (S&P). Tá však zhoršila jeho výhľad zo stabilného na negatívny. Samotná Moody‘s v predchádzajúcom hodnotení koncom minulého roka zhoršila rating Slovenska o jeden stupeň na aktuálny A3 so stabilným výhľadom.



Premiér zdôraznil, že Slovensko je podľa Moody‘s ohrozené predovšetkým vonkajšími faktormi, a to je zavedenie rôznych ciel zo Spojených štátov amerických a nie dobrá ekonomická situácia v Nemecku, ale súčasne agentúra konštatuje, že tieto vonkajšie riziká sú vyvážené silnou schopnosťou Slovenskej republiky prilákať zahraničné investície.