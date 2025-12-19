< sekcia Ekonomika
Fico hovoril o prioritách SR pri príprave dlhodobého rozpočtu EÚ
Slovensko pri príprave dlhodobého rozpočtu na roky 2028 - 2034 bude presadzovať ochranu záujmov poľnohospodárov a kohéznej politiky, uviedol Fico.
Autor TASR
Brusel 19. decembra (TASR) - Slovensko pri príprave dlhodobého rozpočtu na roky 2028 - 2034 bude presadzovať ochranu záujmov poľnohospodárov a kohéznej politiky. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení sa dvojdňového samitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Fico na zasadnutí Európskej rady zopakoval postoje Slovenska, ktoré sa dotýkajú najmä ochrany záujmov poľnohospodárov a pokračovania kohéznej politiky, čo podľa neho znamená získať dostatok zdrojov na odstraňovanie regionálnych rozdielov.
„Chcem povedať, že budeme musieť urobiť obrovské kompromisy, jednoducho musíme mať pre seba pochopenie,“ uviedol premiér. Dodal, že plánovaný objem dlhodobého rozpočtu je 2000 miliárd eur, čo znamená, že od čistých prispievateľov, napríklad Nemecko, ale aj od takej malej krajiny ako je Malta, sa očakáva, že výrazne navýšia svoje príspevky do rozpočtu. U niektorých krajín je to podľa neho až 60-percentné navýšenie, pre iné štáty je až 100-percentné navýšenie.
„Kompromis musí spočívať v tom, že ak máme nejaké ambície, tak sa musíme rozprávať, kde získame zdroje na to všetko, čo si naplánovala Európska komisia. Sme veľmi ďaleko od dohody,“ opísal situáciu. Dodal, že sú snahy, aby dohoda o viacročnom finančnom rámci (VFR) prišla do konca roka 2026, vyjadril však pochybnosti, že sa to podarí, lebo vidí obrovské množstvo rozporuplných názorov. „Je to taká vážna vec, že sa na konci budeme musieť dohodnúť, ale bude to od nás vyžadovať veľkú mieru kompromisov a aj veľkú mieru rešpektu iného názoru,“ odkázal.
Pri rozpravách lídrov o konkurencieschopností uviedol, že zdieľa rovnaký názor, ako aj slovenskí podnikatelia doma, že sa nedá hovoriť o konkurencieschopnosti aj s prihliadnutím na náročné klimatické ciele, pokiaľ sa nevyrieši problém ceny energií. „Ak toto nevyriešime, nemáme šancu byť úspešní. Rád by som to ilustroval na príklade firmy Slovalco zo Žiaru nad Hronom. Pre nezmyselné ciele došlo k zatvoreniu firmy na Slovensku, ktorá zamestnávala 500 zamestnancov. Firmy, ktorá je moderná a ekologická a ktorá bola schopná vyrábať 17 % spotreby hliníku v rámci EÚ. A my sme ju nechali zatvoriť. Teda nie my, nezmysly z EÚ ju nechali zatvoriť,“ povedal premiér.
V tejto súvislosti pripomenul, že jeho vláda rokuje s vlastníkmi, ide o medzinárodnú skupinu ľudí, a hľadá riešenia, ako situáciu napraviť a riešenia pre podnik, ktorý je „učebnicovým príkladom“ toho, ako sa dá zlikvidovať ekologicky moderný podnik ponúkajúci strategickú surovinu, potrebnú v rámci Európskej únie „Mojou ambíciou je, aby sa na Slovensku hliník ďalej vyrábal. Hľadáme nejaké riešenia, ale odmietam takto zabuchnúť dvere, ako to urobila predchádzajúca vláda,“ vysvetlil premiér.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Fico na zasadnutí Európskej rady zopakoval postoje Slovenska, ktoré sa dotýkajú najmä ochrany záujmov poľnohospodárov a pokračovania kohéznej politiky, čo podľa neho znamená získať dostatok zdrojov na odstraňovanie regionálnych rozdielov.
„Chcem povedať, že budeme musieť urobiť obrovské kompromisy, jednoducho musíme mať pre seba pochopenie,“ uviedol premiér. Dodal, že plánovaný objem dlhodobého rozpočtu je 2000 miliárd eur, čo znamená, že od čistých prispievateľov, napríklad Nemecko, ale aj od takej malej krajiny ako je Malta, sa očakáva, že výrazne navýšia svoje príspevky do rozpočtu. U niektorých krajín je to podľa neho až 60-percentné navýšenie, pre iné štáty je až 100-percentné navýšenie.
„Kompromis musí spočívať v tom, že ak máme nejaké ambície, tak sa musíme rozprávať, kde získame zdroje na to všetko, čo si naplánovala Európska komisia. Sme veľmi ďaleko od dohody,“ opísal situáciu. Dodal, že sú snahy, aby dohoda o viacročnom finančnom rámci (VFR) prišla do konca roka 2026, vyjadril však pochybnosti, že sa to podarí, lebo vidí obrovské množstvo rozporuplných názorov. „Je to taká vážna vec, že sa na konci budeme musieť dohodnúť, ale bude to od nás vyžadovať veľkú mieru kompromisov a aj veľkú mieru rešpektu iného názoru,“ odkázal.
Pri rozpravách lídrov o konkurencieschopností uviedol, že zdieľa rovnaký názor, ako aj slovenskí podnikatelia doma, že sa nedá hovoriť o konkurencieschopnosti aj s prihliadnutím na náročné klimatické ciele, pokiaľ sa nevyrieši problém ceny energií. „Ak toto nevyriešime, nemáme šancu byť úspešní. Rád by som to ilustroval na príklade firmy Slovalco zo Žiaru nad Hronom. Pre nezmyselné ciele došlo k zatvoreniu firmy na Slovensku, ktorá zamestnávala 500 zamestnancov. Firmy, ktorá je moderná a ekologická a ktorá bola schopná vyrábať 17 % spotreby hliníku v rámci EÚ. A my sme ju nechali zatvoriť. Teda nie my, nezmysly z EÚ ju nechali zatvoriť,“ povedal premiér.
V tejto súvislosti pripomenul, že jeho vláda rokuje s vlastníkmi, ide o medzinárodnú skupinu ľudí, a hľadá riešenia, ako situáciu napraviť a riešenia pre podnik, ktorý je „učebnicovým príkladom“ toho, ako sa dá zlikvidovať ekologicky moderný podnik ponúkajúci strategickú surovinu, potrebnú v rámci Európskej únie „Mojou ambíciou je, aby sa na Slovensku hliník ďalej vyrábal. Hľadáme nejaké riešenia, ale odmietam takto zabuchnúť dvere, ako to urobila predchádzajúca vláda,“ vysvetlil premiér.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)