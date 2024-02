Fico: Jednostranné zvýhodnenie Ukrajiny má na SR ekonomické vplyvy

Bratislava 22. februára (TASR) - Jednostranné zvýhodnenie Ukrajiny má vážne ekonomické vplyvy na SR, osobitne v oblasti poľnohospodárstva. Pre slovenskú vládu je jedinou cestou pokračovať v realizácii zákazu dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Vyhlásil to vo štvrtok premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Predstavte si, že na trh EÚ môžete bez cla a akýchkoľvek kvót dovážať poľnohospodárske produkty. Poškodzuje to slovenských poľnohospodárov, ktorí nemôžu byť konkurencieschopní a strácajú aj svoje tradičné odbytiská, ktoré obsadzujú zvýhodnené poľnohospodárske produkty z Ukrajiny," priblížil premiér.



Ako dodal, značná časť ukrajinských komodít určených mimo územia EÚ končí v členských štátoch únie, čo vedie k totálne neférovým podmienkam na vnútornom európskom trhu. "Včera na môj pokyn slovenskí zástupcovia v orgánoch EÚ hlasovali proti návrhu Európskej komisie (EK) predĺžiť režim obchodnej liberalizácie v prospech Ukrajiny o ďalší rok, až do 5. júna 2025," uviedol Fico.



Postoj EK podľa neho len potvrdzuje, že pre slovenskú vládu je jedinou cestou pokračovať v realizácii zákazu dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Momentálne ide o 14 produktov. "Zákaz budeme predlžovať a aktualizovať podľa slovenských potrieb. Mám pochopenie pre potreby Ukrajiny, ale na prvom mieste musí byť pre slovenskú vládu slovenský poľnohospodár a občan," uzavrel Fico.



Problémy poľnohospodárov vyústili do štvrtkových protestov, v rámci ktorých sa kolóna traktorov zastavila aj pred Zastúpením Európskej komisie. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) predniesla na mieste svoje požiadavky a odovzdala ich zastúpeniu. Poľnohospodári odmietajú prísne environmentálne obmedzenia EÚ, rastúcu byrokraciu, uvoľnenie dovozu agrokomodít z tretích krajín, ale dožadujú sa aj urýchleného vyplatenia priamych podpôr. Poľnohospodári chcú vyrábať a nie byť úradníkmi, uviedol šéf SPPK Emil Macho.