Fico: Kamenický neodchádza do NBS, musí postaviť rozpočet
Za každých okolností chce ako predseda vlády hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska (NBS). „Ak má minister v budúcnosti takúto ambíciu, tak mu ju želám. Je to vysnívaná práca každého finančného majstra, ale nie teraz. Teraz musí minister postaviť rozpočet na rok 2027 a bojovať za jeho schválenie,“ uviedol na sociálnej sieti predseda vlády SR.
Ak majú v tejto vláde hovoriť o personálnych otázkach v súvislosti s NBS, podľa Fica si musia počkať na definitívny trestný rozsudok o jej súčasnom guvernérovi Petrovi Kažimírovi.
„Nebudem komentovať podstatu jeho trestného stíhania, ktorá je taká čudná ako proti nám všetkým v rokoch 2020 až 2023. Ak však súd v odvolacom konaní potvrdí odsudzujúci prvostupňový rozsudok, neviem si predstaviť, že by mohol byť opätovne ustanovený za guvernéra. Ide totiž o ekonomickú trestnú činnosť,“ povedal Fico.
Za každých okolností chce ako predseda vlády hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na rok 2027. „Odvolanie člena vlády čisto zo straníckych dôvodov môže viesť k destabilizácii a k strate vládnej väčšiny v parlamente,“ dodal premiér.
