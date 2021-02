Fico kritizuje machinácie pri Pláne obnovy, Remišová eurofondy za Fica

Bratislava 14. februára (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Robert Fico (Smer-SD) kritizuje, že sa 50 dní pred deadlinom, kedy sa majú ukončiť všetky rokovania s Európskou komisiou (EK) a má byť úplne hotový národný Plán obnovy a odolnosti, uvažuje o tom, že sa celý plán prerobí za účelom prerozdelenia peňazí podľa toho, ktorá koaličná strana ako dopadla v posledných parlamentných voľbách. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) potvrdila, že s takýmto návrhom prišiel koaličný partner, ona si však myslí, že na akékoľvek zdroje treba hľadieť podľa potrieb štátu. Potvrdila aj to, že svoju kapitolu v dokumente Plánu obnovy aktuálne prerába. Zároveň pripomenula zlé čerpanie eurofondov za bývalých vlád. Fico s Remišovou si názory vymenili v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



Fico tiež na margo aktuálnej situácie podotkol, že školy či reštaurácie mali byť už dávno otvorené – pri rešpektovaní základných hygienických opatrení. "Celý svet sa postupne otvára, my sa úplne zatvárame," okomentoval s tým, že aj preto sa v súčasnosti objavujú načierno otvorené reštaurácie. Podotkol pritom, že na odškodnenie živnostníkov či zamestnancov peniaze sú. "V júli ste schválili novelizáciu o štátnom rozpočte," uviedol Fico s tým, že tým sa rozhodlo, že výdavky štátneho rozpočtu budú 26 miliárd eur a príjmy 14 miliárd eur. "Rozdiel je teda 12 miliárd eur – toľko ste si schválili v roku 2020 navyše, zdvihli ste si takto deficit, čiže máte peňazí toľko, koľko potrebujete, ale ľuďom beriete," vytkol Fico s tým, že ľuďom táto vláda berie napríklad na ročných príplatkoch či na minimálnej mzde. Pripomenul, že aj v rámci rozpočtu na rok 2021 je ďalších osem miliárd eur, ktoré sú k dispozícii na boj proti ochoreniu COVID-19.



Remišová na otázku odškodnenia zatvorených podnikov reagovala tak, že štát ich už odškodňuje. Od 1. februára totiž prepláca firmám 100 % nákladov na zamestnancov, dovtedy to bolo 80 %. "Asi sa zhodneme, že už viac pre zamestnanca, ktorý je doma - ako preplatiť 100 % nákladov - sa urobiť asi nedá," poznamenala Remišová. Ako dodala, spätná väzba od podnikateľov je dobrá. Na margo rozpočtu Remišová povedala, že čo sa týka výdavkov, táto vláda šetrí v prvom rade sama na sebe. Každý rezort podľa jej slov ušetrí 10 % na personálnych výdavkoch a 10 % na službách. Ficovi vytkla, že k chaosu v spoločnosti prispieva aj on, a to tým, že na jednej strane kritizuje nedostatočne prísne opatrenia a na strane druhej tvrdí, že sa má niečo otvoriť.



Remišová sa tiež opäť vrátila k vysvetľovaniu nezazmluvnenej miliardy eur z eurofondov. Pripomenula, že ministri v druhej vlne presúvania európskych peňazí oznámili, že nevidia žiadne zdroje, ktoré by potenciálne vedeli presunúť na boj s pandémiou. Na čo Fico zareagoval, že teda nerozumie Remišovej opakujúcim sa obvineniam, že bývalé vlády nedostatočne čerpali eurofondy, keď teraz jej vlastní kolegovia oznamujú, že nemajú európske peniaze nazvyš. Na margo toho však Remišová pripomenula, že pre nesprávne narábanie s eurofondmi Európska komisia (EK) udeľuje tzv. korekcie. Priemerná úroveň týchto korekcií naprieč členskými krajinami sú dve percentá, kým Slovensko ich malo na úrovni 20 %. Môžu za to podľa nej kauzy ako Dobytkár, alebo eurofondový škandál v oblasti vedy a výskumu (v tomto prípade Slovensko muselo do Bruselu vracať 150 miliónov eur).



Fico sa na Remišovú obrátil s otázkou, že keď tak bojuje za vedu a výskum, prečo vláda z tejto oblasti zobrala peniaze a dala ich ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Remišová to uzavrela tým, že preberá zodpovednosť za rezorty, ktoré riadia nominanti Za ľudí, čiže za svoj a za ministerstvo spravodlivosti na čele s Máriou Kolíkovou. Osobne si však myslí, že peniaze by sa nemali presúvať odniekiaľ zo dňa na deň.