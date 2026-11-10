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Fico: List Merza je vydieraním, o téme budem rokovať s Babišom
List s hrozbou blokovania schválenia rozpočtu EÚ Merz adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, k dispozícii ho má denník Financial Times.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Témou rokovania medzi slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom vlády ČR Andrejom Babišom bude reakcia na list nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý pohrozil zablokovaním schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028 - 2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období. Predseda vlády SR to uviedol v rámci úvodného príhovoru na spoločnom rokovaní slovenskej a českej vlády. Gesto nemeckého kancelára označil Fico za vydieranie.
„Musíme dnes reagovať na vydieranie. (...) To, čo robí spolkový kancelár, je typické vydieranie, a ja to odmietam,“ vyhlásil Fico. Pripomenul, že Slovensko má rovnaké veto ako Nemecko a tiež má ako suverénna krajina na veci vlastný názor. S českým premiérom chce podľa svojich slov rokovať pokojne aj niekoľko hodín, aby zistil, „kde sa nachádzame a čo ideme urobiť“.
Babiš rovnako odmietol vyhrážanie. Zároveň zdôraznil, že Európska únia sa musí zúčastňovať na rokovaniach o mieri na Ukrajine. „My sa musíme snažiť. My to všetko platíme. Platíme to priamo aj nepriamo v cenách energií a v ďalších veciach. Takže nie je možné, aby za nás vyjednávali Američania a všetci a my sme boli niekde v rohu,“ skonštatoval český premiér.
List s hrozbou blokovania schválenia rozpočtu EÚ Merz adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, k dispozícii ho má denník Financial Times. Nemecký kancelár v liste zdôraznil, že spoločný záväzok všetkých členských krajín spravodlivo prispieť na pokrytie finančného deficitu Ukrajiny je nevyhnutným predpokladom na vyriešenie tejto otázky, ako aj na diskusiu o ďalších záležitostiach, najmä tých, ktoré majú finančné dôsledky.
Lídri členských štátov EÚ sa vo štvrtok (12. 11.) a v piatok (13. 11.) stretnú v Dubline na neformálnom samite a jednou z tém rokovania bude aj deficit vo financovaní ukrajinského rozpočtu, ktorý budúci rok dosiahne približne 70 miliárd eur. EÚ chce pokryť dve tretiny tejto sumy, teda 45 miliárd eur. Štyri členské štáty - Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika - odmietajú prispieť na plánovanú dodatočnú pomoc.
„Musíme dnes reagovať na vydieranie. (...) To, čo robí spolkový kancelár, je typické vydieranie, a ja to odmietam,“ vyhlásil Fico. Pripomenul, že Slovensko má rovnaké veto ako Nemecko a tiež má ako suverénna krajina na veci vlastný názor. S českým premiérom chce podľa svojich slov rokovať pokojne aj niekoľko hodín, aby zistil, „kde sa nachádzame a čo ideme urobiť“.
Babiš rovnako odmietol vyhrážanie. Zároveň zdôraznil, že Európska únia sa musí zúčastňovať na rokovaniach o mieri na Ukrajine. „My sa musíme snažiť. My to všetko platíme. Platíme to priamo aj nepriamo v cenách energií a v ďalších veciach. Takže nie je možné, aby za nás vyjednávali Američania a všetci a my sme boli niekde v rohu,“ skonštatoval český premiér.
List s hrozbou blokovania schválenia rozpočtu EÚ Merz adresoval predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, k dispozícii ho má denník Financial Times. Nemecký kancelár v liste zdôraznil, že spoločný záväzok všetkých členských krajín spravodlivo prispieť na pokrytie finančného deficitu Ukrajiny je nevyhnutným predpokladom na vyriešenie tejto otázky, ako aj na diskusiu o ďalších záležitostiach, najmä tých, ktoré majú finančné dôsledky.
Lídri členských štátov EÚ sa vo štvrtok (12. 11.) a v piatok (13. 11.) stretnú v Dubline na neformálnom samite a jednou z tém rokovania bude aj deficit vo financovaní ukrajinského rozpočtu, ktorý budúci rok dosiahne približne 70 miliárd eur. EÚ chce pokryť dve tretiny tejto sumy, teda 45 miliárd eur. Štyri členské štáty - Maďarsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika - odmietajú prispieť na plánovanú dodatočnú pomoc.