Fico: Na finančnej správe sme hovorili o preclení antigénových testov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Predstavitelia opozičnej strany Smer-SD absolvovali stretnutie s prezidentkou finančnej správy Danielou Klučkovou. Témou stretnutia bolo preclenie antigénových testov spoločnosťou Eurolab Lambda. Informoval o tom na brífingu predseda Smeru-SD Robert Fico a exminister financií Ladislav Kamenický. Podľa Fica budú na finančnom výbore Národnej rady (NR) SR iniciovať vykonanie poslaneckého prieskumu na finančnej správe. Navyše v utorok (24. 11.) majú mať obaja z dôvodu testov rokovanie na Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.



"Chceli sme predovšetkým zistiť, na koľkokrát prišlo k precleniu tohto tovaru. Môže byť celý prípad o to zaujímavejší, že na jednej strane sú štátne hmotné rezervy, ktoré kupujú od malej trnavskej firmy napojenej na vládnu koalíciu testy v obrovskom objeme," vysvetlil Fico.



Táto trnavská firma však podľa predsedu Smeru nemusela priamo kupovať testy v Kórei, ale mohla mať ďalších subdodávateľov, ktorí si mohli rozdeliť aj marže, aj zisky. "Nemôžeme akceptovať tvrdenie majiteľa trnavskej firmy, že na spomínanom obchode s testami prakticky firma nič nezarobila. Nemôžeme akceptovať ani to, že majiteľ firmy nechce povedať, aká bola pri tomto obchode marža," podčiarkol predseda Smeru.



"Vznikla dohoda na tomto stretnutí, že hneď ako prídu poslanci NR SR, či už v rámci výkonu svojej kontrolnej činnosti podľa rokovacieho poriadku NR SR alebo im bude daný mandát uznesením príslušného výboru na poslanecký prieskum, predložia (finančná správa, pozn. TASR) komplet všetky doklady (o spomínanej transakcii). Budeme tak presne vedieť, či v Kórei kupovala testy trnavská firma alebo či boli v tom aj nejaké ďalšie spoločnosti. Rovnako budeme vedieť cenu, za ktorú trnavská firma kupovala testy (priamo alebo nepriamo) v Južnej Kórei," dodal Fico.



Predseda strany Smer-SD 16. novembra upozornil, že zmluva na nákup antigénových testov, ktoré sa použili pri celoplošnom testovaní na COVID-19, medzi SŠHR SR a trnavskou firmou Eurolab Lambda je nezákonná, pretože v čase podpisu prvej zmluvy mala spoločnosť dlh voči Sociálnej poisťovni. Firma podľa Fica uspela aj napriek tomu, že jej ponuka nebola najlacnejšia a existujú jasné prepojenia na vládne OĽANO, SaS a Sme rodina.



"Firma Eurolab Lambda hrubo porušila zákon o verejnom obstarávaní. Spoločnosť mala dlžobu v Sociálnej poisťovni a nemohla byť vo verejnej súťaži. Klamala však, že dlh voči poisťovni nemá," skonštatoval Fico s tým, že za takýchto podmienok nemohlo dôjsť k podpisu kontraktu so SŠHR. Šéf Smeru-SD zároveň upozornil, že ide o malú trnavskú firmu a pri obstarávaní uspela, aj keď nedala najlepšiu ponuku. "Firma má aj jasné prepojenie na vládnych politikov," tvrdil minulý týždeň Fico.



Ohradzuje sa preto voči blogu Transparency International Slovensko (TIS), v ktorom občianske združenie analyzuje proces výberu dodávateľov testov a konštatuje, že obviňovania z predraženia či klientelizmu sú neopodstatnené. Fico označil tento blog za "čisto politický text", ktorý "odobruje kšeft". Obrátiť sa plánuje so sťažnosťou na medzinárodnú centrálu Transparency International.