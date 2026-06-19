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Fico pri konkurencieschopnosti EÚ uviedol prípad slovenskej hlinikárne
Premiér pripomenul, že tieto debaty boli spojené s kritikou voči Číne, ktorá podľa jeho slov EÚ „uteká míľovými krokmi“ čo sa týka rozvoja.
Autor TASR
Brusel 19. júna (TASR) - Pri geopolitickej diskusii lídrov EÚ o konkurencieschopnosti a vzťahoch s Čínou, počas dvojdňového samitu v Bruseli, slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) opäť poukázal na to, že Slovensko pre nezmyselné klimatické ciele Únie muselo zatvoriť strategickú továreň na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Fico to uviedol novinárom po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.
Premiér pripomenul, že tieto debaty boli spojené s kritikou voči Číne, ktorá podľa jeho slov EÚ „uteká míľovými krokmi“ čo sa týka rozvoja.
„Dnes je problém, že Čína je vpredu vo vývoji, vo vede, jednoducho stáva sa svetovou špičkou. Toto začína byť základný problém,“ povedal Fico a dodal, že v tejto veci na samite pripomenul, že kým EÚ narieka, že „Čína nám uteká“, tak Slovensko zatiaľ prišlo o producenta hliníka v Žiari nad Hronom. Pričom Slovensko má 85 % vyrobenej elektriny bezuhlíkovej, dobré prepojenia so všetkými susedmi, je čistým vývozcom elektrickej energie, ale musí kupovať elektrickú energiu za 100 eur a viac za megawatt.
„Ekologicky perfektná fabrika, ktorá produkovala 17 percent celkovej produkcie hliníka v EÚ, musela byť zatvorená kvôli nám, kvôli nezmyselným klimatickým cieľom,“ vysvetlil a dodal, že EÚ dováža hliník z Číny, kde je jeho emisná stopa päť- alebo šesťkrát vyššia, ako bola v Žiari nad Hronom, kde sa do ekologizácie podniku investovali obrovské peniaze.
Premiér tvrdí, že pre EÚ je jednoduchá odpoveď: znížiť ceny elektrickej energie. „My to môžeme prijať, môžeme urobiť v EÚ rozhodnutia, ktoré drasticky znížia ceny elektrickej energie, pýtam sa, či to vôbec niekto chce? Všetci hovoríme o jednotnom trhu, ale keď sa pozrieme na ceny elektrickej energie v Portugalsku, vo Francúzsku a porovnáme to s Poľskom, Českom, Slovenskom, dokonca s Talianskom, tak zabudnime na to, že existuje jednotný trh s elektrickou energiou,“ opísal situáciu.
Kritizuje, že Únia zas v tomto nič neurobila a čaká sa na to, čo 15. júla predloží Európska komisia pokiaľ ide o systém emisných povolení (ETS). Ocenil, že prešiel návrh rakúskeho spolkového kancelára, aby systém bezplatných povoleniek ETS platil aj po roku 2030. Premiér doplnil, že Slovensko si realitu Číny dobre uvedomuje, že udržiava s touto krajinou strategické partnerstvo a že Čína je superveľmoc, ktorá sa uchádza o svoje ciele vo svete.
Lídri EÚ na samite poverili Európsku komisiu, aby pripravila sériu opatrení voči Číne, ktoré pomôžu odstrániť nerovnováhy na trhu. Fico pripomenul, že treba odmietnuť protekcionizmus, ale potrebujeme protekciu. „My sa musíme chrániť, s tým súhlasím, ale tá ochrana nemôže byť v nejakých umelých prekážkach, tá ochrana musí byť v tom, že budeme lepšie a šikovnejší, ja som za takúto férovú súťaž,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Premiér pripomenul, že tieto debaty boli spojené s kritikou voči Číne, ktorá podľa jeho slov EÚ „uteká míľovými krokmi“ čo sa týka rozvoja.
„Dnes je problém, že Čína je vpredu vo vývoji, vo vede, jednoducho stáva sa svetovou špičkou. Toto začína byť základný problém,“ povedal Fico a dodal, že v tejto veci na samite pripomenul, že kým EÚ narieka, že „Čína nám uteká“, tak Slovensko zatiaľ prišlo o producenta hliníka v Žiari nad Hronom. Pričom Slovensko má 85 % vyrobenej elektriny bezuhlíkovej, dobré prepojenia so všetkými susedmi, je čistým vývozcom elektrickej energie, ale musí kupovať elektrickú energiu za 100 eur a viac za megawatt.
„Ekologicky perfektná fabrika, ktorá produkovala 17 percent celkovej produkcie hliníka v EÚ, musela byť zatvorená kvôli nám, kvôli nezmyselným klimatickým cieľom,“ vysvetlil a dodal, že EÚ dováža hliník z Číny, kde je jeho emisná stopa päť- alebo šesťkrát vyššia, ako bola v Žiari nad Hronom, kde sa do ekologizácie podniku investovali obrovské peniaze.
Premiér tvrdí, že pre EÚ je jednoduchá odpoveď: znížiť ceny elektrickej energie. „My to môžeme prijať, môžeme urobiť v EÚ rozhodnutia, ktoré drasticky znížia ceny elektrickej energie, pýtam sa, či to vôbec niekto chce? Všetci hovoríme o jednotnom trhu, ale keď sa pozrieme na ceny elektrickej energie v Portugalsku, vo Francúzsku a porovnáme to s Poľskom, Českom, Slovenskom, dokonca s Talianskom, tak zabudnime na to, že existuje jednotný trh s elektrickou energiou,“ opísal situáciu.
Kritizuje, že Únia zas v tomto nič neurobila a čaká sa na to, čo 15. júla predloží Európska komisia pokiaľ ide o systém emisných povolení (ETS). Ocenil, že prešiel návrh rakúskeho spolkového kancelára, aby systém bezplatných povoleniek ETS platil aj po roku 2030. Premiér doplnil, že Slovensko si realitu Číny dobre uvedomuje, že udržiava s touto krajinou strategické partnerstvo a že Čína je superveľmoc, ktorá sa uchádza o svoje ciele vo svete.
Lídri EÚ na samite poverili Európsku komisiu, aby pripravila sériu opatrení voči Číne, ktoré pomôžu odstrániť nerovnováhy na trhu. Fico pripomenul, že treba odmietnuť protekcionizmus, ale potrebujeme protekciu. „My sa musíme chrániť, s tým súhlasím, ale tá ochrana nemôže byť v nejakých umelých prekážkach, tá ochrana musí byť v tom, že budeme lepšie a šikovnejší, ja som za takúto férovú súťaž,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)