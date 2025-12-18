< sekcia Ekonomika
Fico na samite EÚ upozornil na rozpočtové priority Slovenska
Podľa Politico sa šéfovia vlád a štátov k tejto otázke budú pravidelne vracať, najbližšia diskusia na najvyššej úrovni sa predpokladá na marcovom samite EÚ.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Slovensko má pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci (VFR) EÚ svoje priority, a to peniaze pre slovenských poľnohospodárov a na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Uviedol to vo štvrtok počas prebiehajúceho samitu EÚ predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), informuje bruselský spravodajca TASR.
„Vo svojom vystúpení som podčiarkol nevyhnutnosť robiť kompromisy, inak sa nepohneme z miesta, pretože sa opäť objavil starý známy problém medzi čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ a čistými príjemcami z rozpočtu, medzi ktorých patrí aj Slovensko,“ opísal premiér atmosféru rokovaní Európskej rady v príspevku na sociálnej sieti.
Fico spresnil, že Slovensko v rámci rokovaní o budúcom VFR na úrovni EÚ má svoje priority, a to zaistiť dostatok financií pre slovenských poľnohospodárov a na odstraňovanie regionálnych rozdielov.
Denník Politico s odkazom na rokovania lídrov na túto tému pripomenul, že jedným z hlavných cieľov samitu bolo stanoviť harmonogram rokovaní. Debaty na samite potvrdili, že existuje spoločné pochopenie, že je dôležité mať nový dlhodobý rozpočet zavedený hneď od začiatku roka 2028, čo znamená, že členské štáty majú pracovať na dosiahnutí dohody do konca roka 2026, ak budú splnené potrebné podmienky.
Debaty lídrov podľa Politico naznačili tiež širokú otvorenosť pokračovať v práci na tvorbe VFR na základe novej architektúry, ktorá modernizuje dlhodobý rozpočet EÚ a poskytuje väčšiu flexibilitu pri jeho čerpaní.
Otvorené témy ďalších rokovaní o VFR sú financovanie poľnohospodárstva, úloha regiónov pri čerpaní eurofondov, financie pre politiku súdržnosti, fond na podporu konkurencieschopnosti a zavádzanie vlastných zdrojov pre rozpočet EÚ.
Podľa Politico sa šéfovia vlád a štátov k tejto otázke budú pravidelne vracať, najbližšia diskusia na najvyššej úrovni sa predpokladá na marcovom samite EÚ.
