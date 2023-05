Fico neočakáva otvorenie mimoriadnej schôdze k potravinám ani v stredu

Bratislava 2. mája (TASR) - Opozičná strana Smer-SD urobila všetko potrebné, aby parlament na mimoriadnej schôdzi rokoval o riešení situácie s vysokými cenami potravín, bez podpory koalície však schôdza nemôže byť otvorená. Po utorkovom dvojnásobnom neúspešnom pokuse o otvorenie mimoriadnej schôdze to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že podobný scenár očakáva aj v stredu (3. 5.).



"Bolo úplne evidentné, že v sále bolo pri prvom hlasovaní okolo 130 až 140 poslancov a významná časť vládnej koalície sa neprezentovala, teda nechcela otvorenie tejto schôdze," povedal Fico. Vládna koalícia podľa Fica nechce rokovať o riešení problému so zdražovaním potravín, pretože nemá žiadne riešenia. Návrhy opozičného Smeru-SD podľa Fica nechcú podporiť, aby strana nezískavala politické body.



Na programe mimoriadnej schôdze majú byť návrhy, ktoré sa zaoberajú cenovou legislatívou, a tiež návrh zákona, ktorý by odpustil prvovýrobcom na pol roka odvody za zamestnancov. Tak by zamestnávatelia ušetrili okolo 25 % personálnych nákladov.



Návrhy podľa Smeru-SD vznikli ako výsledok odbornej aj politickej diskusie medzi predstaviteľmi strany, prvovýrobcami, potravinármi a obchodníkmi. Na stretnutí bol prítomný aj predseda pôdohospodárskeho výboru parlamentu Jaroslav Karahuta (Sme rodina).