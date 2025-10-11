Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra na post guvernéra NBS

Na snímke Peter Kažimír. Foto: TASR - Dano Veselský

Skonštatoval to na sobotňajšom pracovnom sneme.

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Premiér a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadny dôvod na opätovné zvolenie Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Skonštatoval to na sobotňajšom pracovnom sneme. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.
