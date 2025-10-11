< sekcia Ekonomika
Fico nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra na post guvernéra NBS
Skonštatoval to na sobotňajšom pracovnom sneme.
Bratislava 11. októbra (TASR) - Premiér a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadny dôvod na opätovné zvolenie Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Skonštatoval to na sobotňajšom pracovnom sneme. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.