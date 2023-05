Fico obvinil R.Sulíka z papalášstva a škandalózneho správania v Dubaji

Bratislava 15. mája (TASR) - Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico sa pridal k exministrovi Karlu Hirmanovi s kritikou na pôsobenie Hirmanovho predchodcu Richarda Sulíka na výstave Expo Dubaj. Šéfa liberálov Fico na základe zverejneného videa obvinil z papalášstva. Sulík dal svojim kamarátom na výlete v Dubaji vážnu úlohu. Mali zadarmo do rána vypiť bar v slovenskom pavilóne na svetovej výstave Expo, upozornil Fico.



Predseda Smeru pripomenul aj kauzu exministra hospodárstva Sulíka, s ktorým vládnym špeciálom na výstavu v Dubaji letela ako expertka na energetiku jeho dcéra.



"Aby nemusel nič platiť, deň pred odletom jeho ministerstvo hospodárstva podpísalo s jeho dcérou dohodu, že je expertka na energetické právo, aby otca tento výlet do Dubaja nič nestál," uviedol Fico.



Cesta Sulíkovej dcéry do Dubaja za štátne bola podľa Fica len čerešničkou na torte. "Tou tortou bolo nehorázne šafárenie so štátnymi peniazmi na uvedenej výstave, bordel v dokladoch, nevydokladovaných takmer milión eur, čo bývalý minister hospodárstva Hirman popísal celkom trefne, keď povedal, že sa to zmenilo na výlety rodinných kamarátov,“ dodal Fico.



Nový minister hospodárstva Peter Dovhun podľa Smeru-SD nemusí ani rozmýšľať, čím v rezorte začať. "Ak nechce byť nová vláda podozrivá, že jej úlohou je prikryť všetky zlodejstvá odchádzajúcej Matovičovej vládnej koalície, musí začať Sulíkom a jeho podarenou stranou SaS." dodal Fico.