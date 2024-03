Fico ocenil, že sa EÚ na politickej úrovni zaoberá problémami farmárov

Brusel 22. marca (TASR) - Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ sa v Bruseli dohodli na dôraznejšej pomoci pre európskych farmárov. Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) po skončení dvojdňového samitu EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Fico upozornil, že poľnohospodári sa dostali na pracovnú agendu lídrov EÚ až po tom, ako nespokojní farmári "zatlačili", keď naprieč celou Európou demonštrovali svoju nespokojnosť a predniesli aj touto cestou svoje požiadavky.



"Je dobré, že Európska komisia si uvedomuje, že musíme výrazne znižovať administratívnu náročnosť a súčasne farmárom viac pomáhať v ich vzťahoch s obchodnými reťazcami," vysvetlil premiér.



Ocenil, že eurokomisia prijala v posledných týždňoch sériu opatrení v prospech farmárov. Dodal, že na samite zaznelo najmä to, že ak má farmár pod 10 hektárov pôdy, tak bude mať uľahčené administratívne úkony spojené napríklad s pôdou ležiacom úhorom. Význam to má preto, že 60 percent farmárov v EÚ má výmeru plochy menšiu ako 10 hektárov, hoci dokopy kontrolujú v EÚ menej ako 15 percent celej obrábanej pôdy.



Dobrou správou je podľa neho aj to, že sa výrazne posilnila vyjednávacia pozícia farmárov vo vzťahu k spracovateľským podnikom a obchodným reťazcom. "Európska komisia si uvedomuje, že podmienky, v ktorých žijú farmári, sú niekedy nespravodlivé a často sú farmári nútení predávať svoju produkciu pod výrobné náklady," opísal situáciu.



Tejto téme sa v utorok 26. marca budú opätovne venovať európski ministri poľnohospodárstva na svojom pravidelnom mesačnom pracovnom stretnutí v Bruseli.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)