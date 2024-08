Fico plánuje v Južnej Kórei rokovať o výstavbe nového jadrového bloku

Bratislava 9. augusta (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) plánuje cestovať do Južnej Kórey, kde chce rokovať aj o možnej spolupráci pri výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Premiér to uviedol vo videu na sociálnej sieti.



"Verím, že môj zdravotný stav mi umožní absolvovať plánovanú cestu do Južnej Kórey, kde chceme rokovať aj o možnej spolupráci pri výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach," povedal Fico vo videu. Doplnil, že sa pripravuje aj na dôležitú cestu do Číny a v závere roka aj do Latinskej Ameriky.



Južnú Kóreu ako možného partnera pre Slovensko pri výstavbe nového jadrového bloku spomínal ešte v máji počas svojej pracovnej cesty v tejto ázijskej krajine minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Zámer postaviť v Jaslovských Bohuniciach nový jadrový blok ohlásil premiér ešte 13. mája.



Predseda vlády vo svojom videu spomenul aj výstavbu nájomných bytov. S týmto zámerom prišla ešte bývalá vláda. "Sme v záverečnej etape revízie programu výstavby nájomných bytov, s ktorým pôvodne prišla Sme rodina, ale nezrealizovala z neho ani meter štvorcový," uviedol Fico.



Vážnou témou pre vládnu koalíciu bude podľa Fica aj dohoda o spôsobe konsolidácie verejných financií v roku 2025. Vláda musí podľa premiéra reagovať na najhoršie verejné financie v EÚ, ktoré zdedili ešte po bývalej vláde. "Je dobré, že sa môžeme oprieť o solídny hospodársky rast, klesajúcu infláciu a rast reálnych miezd a o historicky najnižšiu nezamestnanosť," dodal Fico.