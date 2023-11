Fico: Pomoc s hypotékami bude formou daňového bonusu do 1800 eur

Bratislava 12. novembra (TASR) - Pomoc pre ľudí, ktorým v roku 2023 výrazne narástli úroky na hypotékach, bude formou daňového bonusu do 1800 eur. Od roku 2024 pôjde o priame preplácanie časti úrokov štátom. Zákony budú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Na sociálnej sieti to avizoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



"V skrátenom legislatívnom konaní rozhodneme o bonuse za rok 2023 vo výške až do 1800 eur ľuďom, ktorým v priebehu tohto roka došli pozdravy od bánk o výraznom náraste úrokov pri hypotekárnych úveroch," podotkol Fico.



Priblížil, že od roku 2024 pôjde o priame preplácanie časti úrokov štátom tak, ako strana avizovala pred voľbami. "O príslušných zákonoch bude rokovať Národná rada SR v skrátenom konaní, ktoré bude po vyslovení dôvery vláde, v termíne určenom predsedom Národnej rady," dodal.