Fico pozýva Zelenského na rokovanie o plyne a vzájomných vzťahoch

Bratislava 13. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) navrhuje ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému spoločné rokovanie na území SR v blízkosti štátnych hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou. Témou by mala byť situácia okolo tranzitu plynu cez Ukrajinu, ako aj vzájomné slovensko-ukrajinské vzťahy. Uviedol to Fico vo videu na sociálnej sieti v súvislosti s otvoreným listom, ktorý sa rozhodol poslať ukrajinskej hlave štátu.









"Takéto stretnutie vytvorí dobré predpoklady na otvorený rozhovor o dodávkach plynu na Slovensko a do iných krajín cez územie Ukrajiny, o možných technických riešeniach berúc na zreteľ ukončenie platnosti zmluvy medzi príslušnou ukrajinskou a ruskou spoločnosťou k 31. decembru 2024, o vplyve zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na klesajúcu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a o vývoji bilaterálnych slovensko-ukrajinských vzťahoch," priblížil slovenský premiér.



V otvorenom liste opätovne vyhlásil, že rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje Ukrajine, Slovensku a Európskej únii (EÚ) rozsiahle škody. "Môj postoj nie je v Európe osamotený. Ak aj neberiem za úplne rozhodujúce to, že Slovenská republika stráca ročne zastavením tranzitu plynu okolo 500 miliónov eur, najrozhodujúcejší je vplyv Vášho rozhodnutia na konkurencieschopnosť EÚ, organizácie, o členstvo v ktorej sa uchádzate," zdôraznil Fico.



Pripomenul minulotýždňové rokovanie o tejto téme s eurokomisárom pre energetiku Danom Jörgensenom v Bruseli. Rozhodnutia prijaté na tomto stretnutí potvrdzujú podľa slovenského premiéra vážnosť situácie a apeluje preto aj na ukrajinskú stranu, aby sa aktívne zúčastnila na ďalších rokovaniach a práci osobitnej pracovnej skupiny vytvorenej na tento účel.



"Slovenská republika preukázala a preukazuje veľkú mieru solidarity s Vašimi občanmi žijúcimi na Ukrajine alebo na území Slovenska. Dobré výsledky prinášajú aj spoločné rokovania vlád SR a Ukrajiny. Rád by som nadviazal na konštruktívny a na vzájomnej úcte založený dialóg s predsedom vlády Ukrajiny Denisom Šmyhaľom. Preto mi dovoľte, aby som Vás ako najvyšší predstaviteľ slovenskej exekutívy pozval na rokovanie, pokiaľ možno v čo najbližšom období, pri plnom pochopení vážnosti Vašej pracovnej agendy," konštatoval Fico v liste.



Zároveň uviedol, že nemá v úmysle reagovať na vyjadrenia Zelenského z nedele (12. 1.), pretože nemieni ďalej eskalovať napätie. Chce sa podľa vlastných slov plne sústrediť na riešenie situácie súvisiacej so zastavením tranzitu plynu. Zároveň podporuje existujúce mierové plány pre vojnu na Ukrajine a navrhuje, aby sa mierové rokovania na akejkoľvek úrovni konali aj na Slovensku.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu večer na sociálnej sieti kritizoval slovenského premiéra Roberta Fica v súvislosti s jeho nedávnou návštevou Moskvy. "Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho tieňové schémy s Moskvou budú fungovať donekonečna," podotkol Zelenskyj. Kyjev chcel podľa neho Slovensku ešte pred zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu pomôcť, Fico však túto ponuku "arogantne odmietol", napriek varovaniam mnohých európskych politikov.