Fico: Pre ceny energií navrhneme zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Pre hroziaci vysoký rast cien energií navrhne opozičná strana Smer-SD začiatkom budúceho týždňa zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu. Oznámil to vo štvrtok na brífingu predseda strany Robert Fico.



"Môžem oznámiť, že v pondelok (23. 8.) podávame návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, pretože chceme, aby NR SR uznesením uložila vláde SR povinnosť zastaviť brutálne zdražovanie (energií, pozn. TASR), ktoré hrozí od 1. januára 2022," povedal.



Na mimoriadnej schôdzi NR SR by sa podľa jeho slov malo rokovať o spomínanom uznesení. "Budeme veľmi konkrétni, čo sa dá urobiť, ako sa dá urobiť. Ako sa k tomu postaví vládna koalícia, neviem. Do 7 dní však predseda NR SR musí zvolať takúto schôdzu," poznamenal predseda Smeru.



Fico už v utorok (17. 8.) na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť s tým, aby zabránila, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii na Fica pre TASR v utorok uviedlo, že vníma aktuálnu situáciu na svetových burzách a s ňou súvisiaci prudký nárast trhových cien elektriny a plynu.



"MH SR chce preto využiť všetky dostupné možnosti a v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje riešenia na zmiernenie dosahu na koncové účty slovenských domácností a podnikateľov. Budú sa týkať regulovaných taríf, keďže štát nemá relevantnú možnosť ovplyvňovať spoločný trh s komoditami. Po vyhodnotení všetkých možností a ukončení rokovaní budú prezentované verejnosti," spresnilo 17. augusta MH SR.



Poznamenalo, že doteraz prijaté opatrenia z dielne MH SR, ako napríklad nižšie zaťaženie koncových cien elektriny obmedzením štedrých dotácií pre fotovoltiku, vytvorili priestor na budúcoročnú úsporu vo výške 60 až 80 miliónov eur.