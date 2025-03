Fico: Pre slintačku bude pravdepodobne zvolaná mimoriadna vláda

Bratislava 28. marca (TASR) - Pre požiadavky členov krízového štábu na zabránenie šírenia slintačky a krívačky (SLAK) bude pravdepodobne zvolané na pondelok 31. marca mimoriadne zasadnutie vlády. Na videu na sociálnej sieti to v piatok povedal premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda vlády zároveň podporil opatrenia Ministerstva pôdohospodárstva SR a veterinárov vrátane likvidácie všetkých chovov v ohrozenej oblasti.



„Je mi veľmi ľúto, že doteraz muselo byť usmrtené veľké množstvo zvierat vrátane zvierat z malých domácich chovov. Ak však situáciu podceníme a zanedbáme, výsledkom môže byť, že slovenská živočíšna výroba kľakne na kolená,“ uviedol Fico. Pripomenul, že sa potvrdila genetická zhoda vírusu na slovenských farmách so vzorkou z Maďarska, a preto bol podľa neho najpravdepodobnejšou cestou prenosu na Slovensko vietor. „O to viac musíme byť doma dôrazní pri prijímaní reštriktívnych a preventívnych opatrení,“ upozornil premiér.



Predseda vlády zdôraznil, že odborníci z EÚ hodnotia opatrenia Slovenska pozitívne. „Citujem z hodnotenia: Opatrenia prijaté slovenskými orgánmi boli včasné, odborne realizované a v súlade s európskou legislatívou. Slovensko zvláda situáciu, no riziká stále pretrvávajú,“ uviedol Fico. „Verím, že k týmto slovám netreba v tomto okamihu nič dodávať. Iba, že všetkým ďakujem, celej pyramíde na čele s ministrom Takáčom a hlavným veterinárom pánom Chudým,“ dodal.



Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v chovoch dobytka v štyroch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade, Bake a v obci Lúč na Ostrove. Prvé tri ohniská boli odhalené minulý piatok 21. marca, posledné v utorok (25. 3.). Inkubačná doba ochorenia je podľa veterinárov sedem až 14 dní.