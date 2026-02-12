Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico pred samitom označil stav ekonomiky EÚ za katastrofálny

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie na tému REPowerEu 27. januára 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ekonomika Európskej únie je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom, priam katastrofálnom stave, uviedol.

Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Ekonomika Európskej únie je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom, priam katastrofálnom stave. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v lietadle pred odletom na neformálny samit EÚ o konkurencieschopnosti, ktorý sa koná v Belgicku na zámku Alden Biesen. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok stretnú na rokovaniach, ktoré zvolal predseda Európskej rady António Costa. Ich cieľom je snaha ovplyvniť orientáciu hospodárskej politiky Únie v čase, keď narastá tlak na európsku konkurencieschopnosť a Únia čelí výzvam v podobe strategických závislostí dodávok cenných surovín od tretích krajín.

„Som na ceste do Belgicka, kde máme na neformálnom samite hovoriť, čo s ekonomikou Európskej únie, ktorá je pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele v hroznom stave. Lepšie povedané v katastrofálnom. A ak nič tento rok neurobíme, predovšetkým s cenami elektriny, z Európy sa stane len kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ uviedol Fico pred odletom na rokovania v Belgicku.

Na problematiku vysokých cien energií v stredu (11. 2.) na Európskom priemyselnom samite v Antverpách upozornili aj najvyšší predstavitelia okolo 500 popredných európskych firiem z viacerých priemyselných odvetví.

Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v Antverpách, rovnako ako niekoľko hodín predtým pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, naznačila, že exekutíva EÚ sa otázkou cien energií vážne zaoberá. Zároveň odkázala, že aj členské štáty musia pomôcť a lepšie prepojiť svoje elektrické a prenosové siete, aby zabezpečili medzi sebou voľný tok lacnejšej energie.

Potrebu znížiť ceny energií šéfka eurokomisie vníma spolu s nevyhnutnosťou dobudovania energetickej únie, bez čoho nemôže fungovať jednotný trh EÚ. „Ceny energií sú vysoké. Vieme prečo. Pre nedostatok prepojení sietí a našu závislosť od fosílnych palív,“ upozornila v pléne europarlamentu.

V liste pre šéfov vlád a štátov, ktorí sa zúčastnia na neformálnom samite, Leyenová spresnila, že v oblasti energetiky sa úsilie EK sústreďuje na dobudovanie energetickej únie, s lepším využívaním existujúcej infraštruktúry a integrovanejším trhom s energiou. To má znížiť náklady na energie a optimalizovať domácu výrobu energie. Zrýchlenie výstavby energetických diaľnic v celej Európe pomôže tomu, aby lacná energia prúdila tam a vtedy, kde je najviac potrebná.




(spravodajca TASR Jaromír Novak)
.

