Fico: Preprava ropy cez ropovod Adria bude drahšia ako cez Družbu
Preprava ropy cez ropovod Adria bude pre Slovensko viac ako päťnásobne drahšia v porovnaní s prepravou cez ropovod Družba, cez ktorý už vyše dvoch týždňov ropa neprúdi.
Bratislava 18. februára (TASR) - Preprava ropy cez ropovod Adria bude pre Slovensko viac ako päťnásobne drahšia v porovnaní s prepravou cez ropovod Družba, cez ktorý už vyše dvoch týždňov ropa neprúdi. Drahšia bude aj nakupovaná ropa. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády predseda vlády SR Róbert Fico (Smer-SD) spolu s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft. Vládny kabinet na svojom rokovaním vyhlásil stav ropnej núdze a súhlasil s uvoľnením 250.000 ton ropy pre rafinériu zo štátnych hmotných rezerv.
„Háčik spočíva v tom, po prvé, nemáme vyskúšanú plnú kapacitu ropovodu Adria a po druhé, ak sme platili alebo platíme tranzitný poplatok za jednu tonu ropy na 100 kilometrov niečo cez jedno euro, v prípade Chorvátska je to viac ako päť eur. Päťnásobne vyššie tarifné poplatky sú, ak by sme ropu ťahali cez Adriu smerom na Rakúsko, Maďarsko a Slovensko,“ vysvetlil premiér.
„Ak zastaví definitívne prezident (Volodymyr) Zelenskyj toky ropy cez územie Ukrajiny, budeme viacej platiť za komoditu, budeme viacej platiť za tarifné poplatky len preto, lebo prezident Zelenskyj tu hrá nejaké hry,“ povedal Fico. Poznamenal, že ropa v ropovode na území Ukrajiny je majetkom rafinérie Slovnaft.
Premiér týmto vyjadril podozrenie, že ruská ropa netečie cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko „z politických dôvodov“. „Absolútne si viem predstaviť, že prezident Zelenskyj opäť prijal rozhodnutie (ako pri plyne, pozn. TASR). Naše spravodajské informácie hovoria, že poškodené miesto (ropovodu), na ktoré sa vyhovára ukrajinská vláda, je opravené a bez akýchkoľvek problémov cez toto poškodené miesto môže naďalej prúdiť na Slovensko a ďalej ruská ropa,“ spresnil premiér.
„Vidím to v kontexte volieb v Maďarsku, je to obrovský tlak na Viktora Orbána, pretože poznáme jednoznačný postoj maďarskej vlády k prípadnému členstvu Ukrajiny v Európskej únii,“ priblížil slovenský predseda vlády.
Prezident Zelenskyj si podľa Fica zahráva s podporou SR, pokiaľ ide o európsku perspektívu Ukrajiny. „Ak sa potvrdí naše podozrenie, že ide o politické vydieranie, tak bude postupne strácať našu podporu. Rovnako dnes na rokovaní vlády bol predstaviteľ SEPS-u, ktorého som pozval v súvislosti s dodávkami elektrickej energie na Ukrajinu. Slovensko dodáva tzv. bezpečnostné dodávky elektriny v prípade vypadnutia siete na Ukrajine, kedy potrebujú slovenskú elektrinu na stabilizáciu ich systému. V januári tohto roku bolo dodanej na Ukrajinu toľko elektriny, že to bolo dvakrát viac ako za celý rok 2025,“ doplnil Fico s tým, že slovenské dodávky elektriny majú pravdepodobne význam pre elektrizačný systém Ukrajiny.
„Ak má však pocit pán prezident Zelenskyj, že tieto dodávky elektriny nemajú žiadnu hodnotu, že ju nepotrebuje, môžeme sa rozhodnúť, že odstúpime od tejto spolupráce, pokiaľ ide o dodávky elektrickej energie,“ dodal predseda vlády.
