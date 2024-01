Fico: Regiónom pomôžeme, keď budeme rešpektovať rozdiely medzi nimi

Bratislava 2. januára (TASR) - Regionálne rozdiely na Slovensku pomôže aspoň čiastočne zmierňovať, keď budeme rešpektovať rozdielnosti jednotlivých regiónov. V rozhovore pre TASR to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Nech sa na mňa nikto nehnevá, nemôže okres, ktorý je typicky poľnohospodársky, byť taký silný, ako je okres Nitra. Jednoducho to nejde, pretože nie sme schopní tam dostať investora v takom rozsahu. Ale našou povinnosťou je, aby sme rozvíjali špecifiká tých regiónov," vysvetlil.



Pripomenul, že sa už skončila éra, kedy o regionálnom umiestnení podnikov rozhodoval štát. Umiestnením významnej výroby sa mohli podľa Fica pred rokom 1989 rozvíjať rôzne "hladové doliny". "Toto skončilo. Vy môžete hovoriť investorovi, čo chcete, investor nepôjde tam, kde nechce ísť. On chce mať letisko, chce mať kvalitné cesty, chce mať možno ešte aj prístav na nejakej rieke. Chce mať pracovnú silu, ktorá je kvalifikovaná, pri nejakej vysokej škole. Neviete týchto ľudí presviedčať," priblížil.



Ako mimoriadne efektívny nástroj sa podľa neho osvedčili výjazdové rokovania vlády. Pripomenul nedávne zasadnutie v Trenčíne v súvislosti s koncom banskej činnosti v regióne. Najbližšie by mala ísť vláda pravdepodobne do Prešovského kraja. "Ja chcem byť každý rok 6 až 7-krát niekde mimo Bratislavy. A budete vidieť, že to bude mať pozitívny efekt," avizoval premiér.



Členovia vlády sa podľa neho takto priamo na mieste pozrú, čím je daná oblasť špecifická, čo potrebuje na svoj rozvoj a ako by sa jej dalo pomôcť. "Toto je cesta odstraňovanie regionálnych rozdielov. Ale odstraňovanie regionálnych rozdielov neznamená, že budú všade rovnaké platy, že budú všade rovnaké príležitosti. Pretože sme štrngali za voľný trh a voľný trh bohužiaľ prináša aj tieto rozdiely v regiónoch," dodal Fico.