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Fico rokoval s predstaviteľmi Atlantic Council o Ukrajine i energetike
Na stretnutí vyzdvihol Fico potrebu otvoreného dialógu, hľadania spoločných riešení a presadzovania suverénnej zahraničnej politiky zameranej na národnoštátne záujmy SR.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) rokoval v Bratislave s predstaviteľmi Atlantic Council o medzinárodnopolitických otázkach, situácii na Ukrajine a slovensko-amerických vzťahoch. Informoval o tom v stredu predseda vlády na sociálnej sieti.
Témou rokovania s americkým think tankom zameraným na oblasť medzinárodných vzťahov boli aj slovensko-americké vzťahy a energetická spolupráca, pričom Fico zdôraznil význam energetickej bezpečnosti a cien energií pre transformujúci sa automobilový priemysel.
Na stretnutí vyzdvihol Fico potrebu otvoreného dialógu, hľadania spoločných riešení a presadzovania suverénnej zahraničnej politiky zameranej na národnoštátne záujmy SR. Rokovanie podľa neho potvrdilo význam pokračujúcej slovensko-americkej spolupráce a vzájomného rešpektu.
Témou rokovania s americkým think tankom zameraným na oblasť medzinárodných vzťahov boli aj slovensko-americké vzťahy a energetická spolupráca, pričom Fico zdôraznil význam energetickej bezpečnosti a cien energií pre transformujúci sa automobilový priemysel.
Na stretnutí vyzdvihol Fico potrebu otvoreného dialógu, hľadania spoločných riešení a presadzovania suverénnej zahraničnej politiky zameranej na národnoštátne záujmy SR. Rokovanie podľa neho potvrdilo význam pokračujúcej slovensko-americkej spolupráce a vzájomného rešpektu.