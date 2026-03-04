< sekcia Ekonomika
Fico: Schôdzke so Zelenským musí predchádzať stretnutie so šéfkou EK
Podľa premiéra budú uvažovať, čo ďalej, pokiaľ ide o recipročné opatrenia za poškodzovanie záujmov Slovenska zastavením dodávok ropy z Ukrajiny.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) má záujem stretnúť sa prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským pre zastavené dodávky ropy cez ropovod Družba, ale musí tomu predchádzať stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. V utorok 10. marca odchádza do Paríža na jadrové fórum a potom sa podľa neho pokúsia zorganizovať stretnutie so šéfkou EK vo Francúzsku. Fico o tom informoval v stredu po rokovaní vlády.
„Verím, že toto stretnutie prebehne veľmi rýchlo, pretože my sa musíme začať koordinovať. Chcem skoordinovať postupy s Európskou komisiou, musíme vytvoriť tlak na prezidenta Zelenského, aby umožnil inšpekciu na danom mieste. A predovšetkým vytvárať ďalší tlak, aby pustil ropu cez svoje územie,“ povedal Fico.
Podľa premiéra budú uvažovať, čo ďalej, pokiaľ ide o recipročné opatrenia za poškodzovanie záujmov Slovenska zastavením dodávok ropy z Ukrajiny. Fico povedal, že to nie je ruská ropa. „Ropu si kupuje spoločnosť Slovnaft a MOL na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Čiže Ukrajina preváža nie ruskú ropu, ale ropu z členského štátu EÚ,“ uviedol.
Fico zopakoval, že neverí Zelenskému, čo sa týka poškodenia ropovodu Družba na území Ukrajiny. „Mám satelitné snímky, nemôžem vám ich úplne ukázať, lebo podliehajú embargu, pokiaľ ide o informovanie. Z týchto snímok, ktoré mám, je absolútne potvrdené, že tam nie je nič poškodené v takom rozsahu, čo by bránilo Ukrajine dodávať ropu na územie Slovenska a Maďarska,“ povedal Fico. Podľa neho s výnimkou malého zásobníka hlavná trasa ropovodu Družba nie je poškodená.
