Fico: Slováci budú môcť cestovať do Číny na dva týždne bez víz

Peking/Bratislava 1. novembra (TASR) - Slováci budú môcť cestovať do Číny na obdobie do 15 dní bez víz. Slovensko je zasa pripravené zaviesť priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Pekingom. Uviedol to v piatok slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý je spolu s ministrami a podnikateľmi na oficiálnej návšteve Číny.



Ako povedal vo videu na sociálnej sieti po rokovaniach s čínskym predsedom vlády Li Čchiangom, dohodli sa na strategickom partnerstve, čo umožní prehĺbenie spolupráce nielen vlád, ale aj podnikateľských sektorov. Rokovania sa však podľa neho týkali najmä energetických a infraštruktúrnych projektov. Poukázal na dve veľké čínske investície, ktoré sa na Slovensku momentálne rozbiehajú alebo už sú rozbehnuté, a to na výstavbu automobilky Volvo na východe Slovenska a na prípravné práce na závod na výrobu batérií do elektromobilov v Nitrianskom kraji. Zároveň otvoril podnikateľské fórum s účasťou stoviek slovenských a čínskych podnikateľov.



Jednou z kľúčových tém bol podľa Fica aj konflikt na Ukrajine. Ako dodal, v ňom môže Čína zohrať rozhodujúcu úlohu.



Slovenského premiéra ešte čaká stretnutie s predsedom čínskeho parlamentu a s čínskym prezidentom. Dodal, že na týchto stretnutiach sa slovenská delegácia chce opätovne venovať najmä otázkam posilnenia ekonomických vzťahov medzi krajinami, ale aj ďalším otázkam zahraničnej politiky, predovšetkým otázke vojny na Ukrajine.