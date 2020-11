Fico: Slovensko je v najakútnejšom ohrození finančných záujmov

Bratislava 23. novembra (TASR) – Slovensko je v súčasnosti v najakútnejšom ohrození, pokiaľ ide o čerpanie prostriedkov z fondu obnovy, ktorý vytvorila Európska únia (EÚ). Upozornil na to v pondelok na tlačovej konferencii predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Dôvodom je podľa neho "neschopnosť" vlády Igora Matoviča (OĽANO) v príprave plánu na čerpanie týchto financií.



"Čas letí, my máme dnes takmer už koniec novembra a znovu ideme klásť tú istú otázku, čo sa, preboha, deje s naším slovenským plánom, so záväzným dokumentom, bez ktorého Európska komisia (EK) Slovensku nevyplatí ani jedno jediné euro?" pýtal sa Fico. Jediný, kto túto tému v súčasnosti za koalíciu komunikuje, je podľa neho predseda európskeho výboru v parlamente Tomáš Valášek (Za ľudí). Zaujímal sa, prečo sa k tejto téme momentálne nevyjadruje minister financií Eduard Heger (OĽANO) či premiér.



Predseda parlamentného výboru podľa Fica priznal, že existujú kontakty na Komisiu, kde si Slovensko testuje, čo asi by bolo financovateľné. Skonštatoval, že unikli informácie, ktoré sa týkajú zdravotníctva. "Sú tam vyslovene úlety, predsa nie je možné, aby vláda poslala na EK v rámci tohto plánu obnovy boja proti pandémii, že v každom okresnom meste má byť psychiatrická liečebňa," vyhlásil. Podotkol, že niektoré krajiny už predložili svoje plány.



Fico priblížil, že na úvod schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (24. 11.), poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický navrhne, aby vláda predložila informácie, v akom stave je príprava slovenského plánu. "Bez tohto plánu, ktorý bude schválený EK, nemôžeme čerpať ani euro. A už dnes je zrejmé, že budeme na poslednom mieste," upozornil Fico.



Vyjadril sa tiež k vetovaniu dohody o sedemročnom rozpočte Únie na roky 2021 - 2027 a plánu obnovy zo strany Poľska a Maďarska. "Problém spočíva v tom, že naša vláda z hlúposti, krátkozrakosti a totálnej neprofesionality hádže spoluprácu v rámci V4 za chrbát. Je to obrovská chyba," zdôraznil. Fico skonštatoval, že by bolo potrebné hovoriť s EÚ ako V4 a riešiť, v čom je problém.



Dodal, že pripravili návrh uznesenia NR SR o vyhlásení referenda s otázkou, či ľudia súhlasia, aby predčasné parlamentné voľby boli v roku 2021. Uviedol, že majú 26 podpisov Smeru-SD, pričom oslovia aj nezaradených okolo Štefana Kuffu a tiež okolo Petra Pellegriniho. Skúsia zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mala byť počas riadnej novembrovej schôdze parlamentu. Ak neschvália poslanci program schôdze a nebude sa rokovať, podľa Fica si sadnú aj s odborármi, dôchodcami a ďalšími a budú diskutovať o tom, ako spustiť zber podpisov začiatkom budúceho roka.