Fico: Smer-SD chce mimoriadnu schôdzu k energiám najneskôr 31. augusta

Bratislava 23. augusta (TASR) - Opozičná strana Smer-SD chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k cenám energií v roku 2022 a k postupu SR po dokončení plynovodu Nord Stream 2 tak, aby sa schôdza konala najneskôr v utorok 31. augusta. Oznámil to v pondelok predseda strany Robert Fico.



Konzultácie, ktoré v strane viedli, podľa neho potvrdzujú, že v utorok (24. 8.) strana podá podpísaný návrh k mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má zaoberať energiami. "Nám to stačí podať podať v utorok, my chceme, aby schôdza bola do utorka 31. augusta, lebo v stredu 1. septembra je veľký míting v Košiciach, ktorý nechceme ohroziť," spresnil.



V utorok 31. augusta je podľa Fica posledný, siedmy deň, keď sa musí konať schôdza NR SR. "Máme to takto strategicky naplánované, ideme do toho. Prebehli všetky konzultácie, ktoré potvrdzujú, že je dostatok podpisov (poslancov NR SR), v utorok je to podané," povedal.



"Návrh uznesenia, ktorý sme pripravili a ktorý bude predložený do NR SR na mimoriadnu schôdzu, žiada od vlády SR predložiť okamžite vecný a časový harmonogram krokov, ktoré vláda SR podnikne v priebehu mesiaca september, s cieľom podstatne eliminovať ťažké sociálne dosahy výrazného zvýšenia cien tepla, plynu, elektriny pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022," priblížil Fico.



"Tak ako žiadame, aby vláda išla do vecného a časového harmonogramu pri drastickom raste cien energií, rovnako žiadame, aby vláda stanovila postup pri ochrane záujmov Slovenska v súvislosti s ukončením projektu Nord Stream 2," dodal Fico.



Strana Smer-SD avizovala návrh na mimoriadnu schôdzu NR SR už minulý týždeň vo štvrtok 19. augusta. Fico už v utorok (17. 8.) na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "Žiadame vládu SR, aby predložila jasný plán, čo ide robiť s tým, aby zabránila, že dôjde k prudkému zdražovaniu cien elektriny a plynu pre domácnosti v roku 2022," priblížil Fico.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v reakcii na Fica pre TASR v utorok uviedlo, že vníma aktuálnu situáciu na svetových burzách a s ňou súvisiaci prudký nárast trhových cien elektriny a plynu.



"MH SR chce preto využiť všetky dostupné možnosti a v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravuje riešenia na zmiernenie dosahu na koncové účty slovenských domácností a podnikateľov. Budú sa týkať regulovaných taríf, keďže štát nemá relevantnú možnosť ovplyvňovať spoločný trh s komoditami. Po vyhodnotení všetkých možností a ukončení rokovaní budú prezentované verejnosti," spresnilo 17. augusta MH SR.