Fico: SR podporí závery samitu, za 18. sankčný balík hlasovať nebude

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovensko podporí závery samitu Európskej rady, ktorý sa začína vo štvrtok v Bruseli. Na rozdiel od Maďarska nemá problém ani s časťou týkajúcou sa Ukrajiny. Bude však všetkých partnerov upozorňovať na problém s plánovaným úplným zastavením dovozu ruského plynu do EÚ a kým sa tento problém nevyrieši, nebude hlasovať za pripravovaný 18. sankčný balík voči Rusku. Uviedol to vo štvrtok na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti krátko pred odchodom do Bruselu premiér Robert Fico (Smer-SD).



„Opäť došlo k situácii, kedy nebude Európska únia jednotná, pretože Maďarsko oznámilo, že nebude podporovať časť textu, ktorá sa dotýka Ukrajiny. Preto táto časť textu sa bude schvaľovať iba vo formáte EÚ 26. Pokiaľ ide o druhú časť dokumentu, tak tu predpokladám, že bude zhoda a 27 členských štátov tento dokument prijme,“ avizoval Fico.



Najväčšiu diskusiu lídrov očakáva k téme konkurencieschopnosti EÚ. Časť záverov má totiž nadväzovať na iniciatívu Európskej komisie (EK) prijať nový legislatívny akt, ktorý okrem iného zakáže od 1. januára 2028 dovoz akéhokoľvek plynu z Ruskej federácie do členských štátov EÚ. Premiér zopakoval, že ide o veľký problém, ktorý by výrazne poškodil Slovensko. Ešte pred samitom by mal preto rokovať aj s predsedníčkou Komisie Ursulou von der Leyenovou. Na tomto stretnutí chce oceniť, že v záveroch samitu má byť jeden odsek, ktorý zohľadní obavy Slovenska. Tento text je však podľa Fica len rámcový a zatiaľ nehovorí nič o tom, čo sa dá pre SR v tejto situácii urobiť.



„Prosím, berme to smrteľne vážne. Slovensko sa z krajiny, ktorá bola na začiatku rúry, stala krajina na konci rúry. Nemáme priamy prístup k terminálom skvapalneného plynu. Môže byť nedostatok komodity, ceny pôjdu hore. Za týchto podmienok je našou povinnosťou ako vlády Slovenskej republiky tvrdiť, že RePowerEU je škodlivý. Je to jednoducho ideologický nápad,“ zhodnotil Fico.



Slovensko podľa neho doteraz nedostalo od EK odpovede na viaceré otázky, týkajúce sa napríklad kompenzácie vyšších cien plynu či dôsledkov prípadnej arbitráže s ruskou spoločnosťou Gazprom, s ktorou máme dlhodobú zmluvu o dodávkach až do roku 2034. Argument, že Slovensko sa môže odvolať na zásah vyššej moci (vis maior) v podobe legislatívnej zmeny v EÚ, podľa premiéra pri arbitráži nikto neuzná. „Na vis maior sa každý vykašle v rámci medzinárodnej arbitráže. Opäť sa pýtame, kto nám zaplatí, ak dôjde k rozhodnutiu arbitráže vo výške 16 až 20 miliárd eur, tieto peniaze? Na to je odpoveď, že nikto, že to je naša vnútorná vec,“ varoval.



Predsedníčke EK plánuje Fico v tejto súvislosti ozrejmiť, že legislatívny akt zastavujúci tok plynu od 1. januára 2028 je podľa neho sankcia voči Rusku. Aj preto chce túto tému spojiť s prijímaním 18. sankčného balíku, o ktorom sa má hlasovať v piatok (27. 6.) a ktorý je potrebné schváliť jednohlasne. Slovensko bude žiadať o odklad hlasovania a ak k tomu nedôjde, bude hlasovať proti, avizoval Fico.



„Pokiaľ ide o zajtrajšie hlasovanie o sankciách, Slovensko zajtra nebude hlasovať o osemnástom balíku sankcií, aby bolo veľmi jasné. Považujeme to za jeden balík, vrátane RePowerEU a myslíme si, že pokiaľ nebudú vyriešené základné veci, tak nemôžeme prijímať nejaké ďalšie sankcie,“ dodal premiér.



Okrem predsedníčky EK sa má vo štvrtok v Bruseli stretnúť aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Ich diskusia má byť rovnako hlavne o iniciatíve RePowerEU. „Aj nemecký spolkový kancelár si uvedomuje, že Slovensko je dôležitá krajina, pretože tu majú automobilový priemysel. Asi nechcú, aby im kľakli fabriky, asi nechcú, aby im subdodávateľské nemecké firmy, ktoré sú tu, kľakli,“ dodal Fico.