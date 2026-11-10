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Fico: SR pri rozpočte EÚ nepodľahne nátlaku Merza, kompromis je nutný
Český premiér spresnil, že Ukrajina dostala od začiatku konfliktu priamo, ako aj bilaterálne 520 miliárd eur.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko pri tvorbe rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 nepodľahne nátlaku nemeckého kancelára Friedricha Merza. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii predsedov vlád SR a ČR v Bratislave za účasti českého premiéra Andreja Babiša. Merz pohrozil zablokovaním schválenia rozpočtu EÚ na roky 2028-2034, ak sa všetky členské štáty nezaviažu pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine v roku 2027 a v nasledujúcom období.
„Hlavne treba oddeliť pôžičku alebo dar pre Ukrajinu od tvorby rozpočtu pre EÚ. Ja to oddeľujem. Tvrdím, že to nemá nič spoločné. Myslím, že v rozpočte na roky 2028 až 2034 sa ráta so 100 miliardami eur pre Ukrajinu. Priamo v tom rozpočte táto suma je,“ povedal Fico.
Podľa neho pri tvorbe rozpočtu EÚ musí vzniknúť kompromis. „Ja som za kompromis a som pripravený o tomto kompromise hovoriť. Ale nebude ma nikto vydierať s vojnou na Ukrajine po tom, čo som počul (minulý týždeň) od ukrajinského premiéra,“ podčiarkol.
„Ak teda príde pán spolkový kancelár a povie, že on zablokuje rozpočet EÚ, lebo chce vidieť všetky krajiny, aby podpísali pôžičku 70 miliárd eur pre Ukrajinu, hovorím mu, že nie. Tak to aj ja zablokujem,“ zdôraznil Fico.
„My sme suverénna Česká republika. A môj hlas na Európskej rade je úplne rovnaký ako hlas kancelára Merza. Takže my si to musíme povedať za zavretými dvermi, ako to všetko je. Ja som už raz odmietol garantovať pôžičku pre Ukrajinu,“ doplnil Babiš.
Český premiér spresnil, že Ukrajina dostala od začiatku konfliktu priamo, ako aj bilaterálne 520 miliárd eur. Teraz v návrhu rozpočtu EÚ je pre Ukrajinu vyčlenených 100 miliárd eur. „Nerozumiem tomu, prečo niekto chce blokovať rozpočet, keď v rozpočte Ukrajina má navrhnutých toľko peňazí. Otázka je, či toto má byť vôbec v rozpočte. Ja si myslím, že nemá, že sa to má robiť inou formou. My by sme potrebovali tieto peniaze na ´Marshallov plán´ - na rekonštrukciu Ukrajiny. Takže tu nehrozí žiadny akože konflikt. My si to určite v Dubline (na neformálnom samite lídrov EÚ, pozn. TASR), dúfajme, vydiskutujeme,“ dodal predseda českej vlády.
„Hlavne treba oddeliť pôžičku alebo dar pre Ukrajinu od tvorby rozpočtu pre EÚ. Ja to oddeľujem. Tvrdím, že to nemá nič spoločné. Myslím, že v rozpočte na roky 2028 až 2034 sa ráta so 100 miliardami eur pre Ukrajinu. Priamo v tom rozpočte táto suma je,“ povedal Fico.
Podľa neho pri tvorbe rozpočtu EÚ musí vzniknúť kompromis. „Ja som za kompromis a som pripravený o tomto kompromise hovoriť. Ale nebude ma nikto vydierať s vojnou na Ukrajine po tom, čo som počul (minulý týždeň) od ukrajinského premiéra,“ podčiarkol.
„Ak teda príde pán spolkový kancelár a povie, že on zablokuje rozpočet EÚ, lebo chce vidieť všetky krajiny, aby podpísali pôžičku 70 miliárd eur pre Ukrajinu, hovorím mu, že nie. Tak to aj ja zablokujem,“ zdôraznil Fico.
„My sme suverénna Česká republika. A môj hlas na Európskej rade je úplne rovnaký ako hlas kancelára Merza. Takže my si to musíme povedať za zavretými dvermi, ako to všetko je. Ja som už raz odmietol garantovať pôžičku pre Ukrajinu,“ doplnil Babiš.
Český premiér spresnil, že Ukrajina dostala od začiatku konfliktu priamo, ako aj bilaterálne 520 miliárd eur. Teraz v návrhu rozpočtu EÚ je pre Ukrajinu vyčlenených 100 miliárd eur. „Nerozumiem tomu, prečo niekto chce blokovať rozpočet, keď v rozpočte Ukrajina má navrhnutých toľko peňazí. Otázka je, či toto má byť vôbec v rozpočte. Ja si myslím, že nemá, že sa to má robiť inou formou. My by sme potrebovali tieto peniaze na ´Marshallov plán´ - na rekonštrukciu Ukrajiny. Takže tu nehrozí žiadny akože konflikt. My si to určite v Dubline (na neformálnom samite lídrov EÚ, pozn. TASR), dúfajme, vydiskutujeme,“ dodal predseda českej vlády.