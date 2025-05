Fico: To, čo povedal Merz, je v modernej Európe neakceptovateľné

Bratislava 27. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa ostro ohradil voči vyjadreniam spolkového kancelára Friedricha Merza, podľa ktorého Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky EÚ, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania Únie. Vyjadrenia kancelára sú v modernej Európe neakceptovateľné, povedal v utorok premiér počas návštevy Arménska.



„Ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru, je koniec demokracie v Európe,“ povedal Fico. „Tu sa nám nemôže niekto vyhrážať, že keď nebudeme poslúchať, tak on si urobí s nami poriadok,“ dodal premiér. Postoje Slovenska podľa neho nevychádzajú z „ješitnosti“ alebo úzkoprsosti, ale z toho, že máme vlastné národnoštátne záujmy.



Premiér nevidí nič v praktickej politike Slovenskej republiky, čo by niekto mohol označovať za porušenie pravidiel právneho štátu. Obhajoval aj svoju kritiku zastavenia tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a zopakoval, že by bola chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruska.



Merz uviedol, že pokiaľ sa súčasné postoje krajín nezmenia, nevyhne sa EÚ konfliktu s Maďarskom a Slovenskom. „Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej EÚ záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom,“ uviedol Merz. Poukazoval pritom na to, že obe krajiny disponujú právom veta, ktoré im umožňuje blokovať alebo prinajmenšom oslabovať pripravované sankcie Únie voči Rusku.