Fico: Treba zdôrazňovať, že konsolidácia bola nevyhnutná

Bratislava 3. októbra (TASR) - Na tom, že konsolidácia bola nevyhnutná, sa zhodla celá politická scéna. Treba to zdôrazňovať, pretože za stav verejných financií je plne zodpovedná opozícia. Vyhlásil to vo štvrtok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii spolu s predsedami koaličných strán.



"V roku 2020 koalícia, v ktorej bol Smer-SD, SNS a Most-Híd, odovzdala verejné financie vo vynikajúcom stave. Potom prišli roky 2020 až 2023, počas ktorých sa vystriedali tri vlády, jedna horšia ako druhá, kde sa bez akejkoľvek kontroly vyhadzovali miliardy na zdravotnícke pomôcky a vakcíny," uviedol Fico.



Významnú časť nákladov vláda podľa neho preniesla na právnické osoby napriek tomu, že prišla aj s vyššou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH) na úrovni 23 %. Pripomenul však, že pri potravinách a liekoch sa sadzba DPH znižuje na úroveň piatich percent. Vládu po schválení konsolidačného balíka podľa Fica čaká rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2025.



"Čakajú nás pred schválením rozpočtu dve veľké témy, a to, ako sa postavíme k samosprávam a k cenám energií. Máme pripravený návrh, ako chrániť slovenské domácnosti tak, ako sme to robili aj v minulých rokoch. Verím, že nájdeme spoločné riešenie. Potom začneme rokovať o rozpočte," vysvetlil.



Predseda koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok dodal, že konsolidačný balík je čo najviac sociálne spravodlivý, či už ide o dôchodcov, rodiny s deťmi, alebo ochranu druhého piliera. "Urobíme všetko pre to, aby sme občanov ochránili pred zvyšovaním cien energií, sanovali naše samosprávy," povedal Eštok s tým, že sa uskutoční aj debata v rámci požiadaviek, s ktorými prichádzajú lekári a zdravotné sestry.



Konsolidačný plán podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka obsahuje sociálne, ale aj investičné rozmery. "Bol som vo vláde iniciátorom, aby sme pozornosť zamerali na príjem z cestovného ruchu, ktorý môže dosiahnuť viac ako desať percent," pripomenul.