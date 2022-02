Fico tvrdí, že vláda pri zdražovaní mlčí, Šipoš hovorí o opatreniach

Bratislava 3. februára (TASR) – Kým okolité krajiny predstavujú komplexné programy, ako bojovať so zdražovaním, slovenská vláda ponúka občanom a podnikom len výsmech. Vyhlásil to vo štvrtok predseda Smeru-SD Robert Fico po tom, ako plénum Národnej rady (NR) SR neschválilo program mimoriadnej schôdze iniciovanej opozíciou o raste cien energií a vojenskom cvičení Saber Strike. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš však tvrdí, že vláda na opatreniach pracuje.



Fico priblížil, že išlo už o šiesty pokus Smeru-SD a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu vyvolať rokovanie parlamentu a požiadať uznesením vládu, aby predstavila opatrenia, ktoré by pomohli slovenským domácnostiam a podnikom. Skonštatoval, že vidí len mlčanie a aroganciu zo strany vlády. Opäť upozornil, že na jar môžu podľa neho vypuknúť sociálne nepokoje.



"Namiesto akéhokoľvek programu vláda arogantne oznamuje ľuďom, 'veď choďte nakupovať do Poľska alebo do Maďarska', že veď škody, ktoré budú týmto napáchané na slovenskej ekonomike nebudú také veľké, ako keby sme museli znižovať DPH," kritizoval Fico. Vláda zároveň podľa neho odignorovala aj mestá a obce.



V súvislosti s požiadavkou na odklad vojenského cvičenia Saber Strike zdôraznil, že nejde o cvičenie NATO, ale o slovensko-americké. "Je to čistá provokácia," tvrdí Fico. Dodal, že chceli, aby sa cvičenie nekonalo v tomto "konfrontačnom období". Zopakoval, že po prijatí obrannej dohody s USA plánuje Smer-SD začať s petičnou akciou.



Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš tvrdí, že opozícia ľudí zastrašuje. V prípade vojenského cvičenia podľa neho ide o štandardné postupy. Poukázal na to, že Slovensko je členom NATO. Zároveň v súvislosti so zdražovaním podotkol, že vláda prijíma opatrenia. "Ďalšie opatrenia, ktoré máme pripravené, budú predstavené v tomto mesiaci," avizoval s tým, že konkrétne opatrenia v prípade zvyšovania cien energií predstaví vláda.