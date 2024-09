Fico: V Kórejskej republike budeme rokovať o výstavbe jadrového bloku

Bratislava 27. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) budú na pracovnej ceste v Kórejskej republike rokovať o vybudovaní nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Premiér o tom informoval v piatok na tlačovej konferencii.



"Padlo rozhodnutie, že pokiaľ ide o výstavbu úplne nového jadrového zdroja, ktorý, ako som už uviedol, má mať výkon 1100 - 1200 megawattov, začíname komunikovať s tými krajinami, ktoré prichádzajú do úvahy. Južná Kórea je krajina, s ktorou máme bezproblémové politické vzťahy, je to krajina, ktorá je významným investorom na území Slovenskej republiky," uviedol premiér. Doplnil, že s kórejskou stranou chcú podpísať predovšetkým memorandum o spolupráci v oblasti energetiky, nových technológií, vývoja a modernizácie.



Podľa premiéra by privítali, ak by táto pracovná cesta viedla k záveru, že Južná Kórea by mohla byť jedným z potenciálnych partnerov SR pri výstavbe nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach. "Určite budeme hovoriť aj s Francúzmi, budeme hovoriť aj so Spojenými štátmi, budeme sa baviť o akejsi diverzifikácii riadiacich systémov a samotných reaktorov, ale my tento proces potrebujeme urýchľovať," uviedol Fico. Informoval, že v projekte výstavby nového jadrového reaktora má štát pripravenú potrebnú dokumentáciu aj povolenia.



"Verím, že cesta do Južnej Kórey bude významným príspevkom k tomu, že bude môcť pani ministerka predložiť 30. októbra materiál, ktorý bude ďalším výrazným posunom dopredu v už samotných rozhodovacích procesoch pri zaobstarávaní nového jadrového bloku," informoval Fico.



Ministerka hospodárstva Saková pripomenula, že spotreba elektrickej energie bude na Slovensku do roku 2050 dvoj- až trojnásobne vyššia, a preto rozhodnutie vystavať nový jadrový zdroj je podľa nej "absolútne namieste". Potvrdila, že do konca októbra majú v spolupráci s ministerstvom financií vypracovať materiál o harmonograme a o podmienkach financovania výstavby nového jadrového bloku.



Premiér odcestuje na oficiálnu návštevu Kórejskej republiky v sobotu (28. 9.) večer. V hlavnom meste Soul sa stretne s kórejským prezidentom Suk-Yeol Yoonom a predsedom vlády Duck-Soo Hanom. Hlavnými zámermi cesty sú povýšenie vzťahov medzi SR a Kórejskou republikou na úroveň strategického partnerstva, hospodárska spolupráca vrátane jadrovej energetiky, automobilového priemyslu, robotiky a pokročilých technológií. Delegácia sa na Slovensko vráti v utorok 1. októbra.