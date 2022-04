Fico varoval pre dôsledkami sankcií voči Rusku, vláda údajne nereaguje

Bratislava 27. apríla (TASR) – Na Slovensku je snaha "likvidovať opozíciu" a dať ľuďom "hry" na prekrytie toho, že ich o rok možno čaká o 200 alebo 300 % drahší plyn. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico. Varoval pred dôsledkami sankcií voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu, na ktoré podľa neho vláda nereaguje.



"Je evidentné, že snaha zaviesť za každú cenu sankcie voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu z Ruska môže viesť ku katastrofálnym ekonomickým dôsledkom v rámci celej Európy," skonštatoval Fico. Ekonómovia podľa jeho slov varujú, že ak takto budú vlády v EÚ postupovať, ľudia zaplatia za energie dva- až trikrát viac budúci rok. "Odmietame predstavu, že máme lacný ruský plyn nahrádzať drahým americkým skvapalneným plynom," zdôraznil.



Súčasne podotkol, že vláda sa ani na dnešnom zasadnutí nevenovala avizovaným opatreniam proti zdražovaniu. Čakal, že predstavené návrhy budú čo najskôr pretavené do legislatívnych návrhov a bude o nich rokovať parlament. Vládou predstavené opatrenia zároveň považuje za "pľuvanec a urážku všetkých ľudí na Slovensku".



Dodal, že ak vláda príde s návrhmi do NR SR, Smer-SD bude žiadať jednorazové odškodnenie za zdražovanie vo výške 1500 eur na domácnosť a tiež, aby vláda pristúpila k zavedeniu bankového odvodu aj k vyššiemu zdaneniu monopolov na získanie zdrojov.