Fico: Vďaka revízii čerpania eurofondov neprepadnú európske financie
Vláda v stredu (5. 11.) schválila návrh ministra investícií, v rámci ktorého Slovensko pripravuje zmenu Programu Slovensko v súvislosti s novou Modernizovanou politikou súdržnosti Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Vládou schválená revízia čerpania eurofondov v praxi znamená, že všetky európske fondy vyčerpáme a nič neprepadne. Stopercentné čerpanie eurofondov pritom patrí ku krokom, ktoré výrazne podnecujú hospodársky rast Slovenska. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
V tejto súvislosti poďakoval ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelovi Migaľovi (nezávislý) ako predkladateľovi daného vládneho materiálu. „Včera sme na vláde schválili revíziu čerpania európskych fondov. Ďakujem ministrovi Migaľovi, ďalším ministrom, ale aj predsedom vyšších územných celkov za dohodu,“ povedal Fico.
Predseda vlády zároveň poďakoval ministrovi životného prostredia SR Tomášovi Tarabovi (nominant SNS) za to, že na oficiálnych fórach tvrdo presadzuje slovenskú vládnu líniu, ktorá podľa Ficových slov odmieta poškodzovanie hospodárskych záujmov a konkurencieschopnosti Európskej únie nezmyselnými klimatickými cieľmi. „Verím, že V4 bude úspešná aj pri odmietaní nového systému emisných povoleniek, ktorý výrazne zdraží palivá a energie,“ uviedol Fico.
Vláda v stredu (5. 11.) schválila návrh ministra investícií, v rámci ktorého Slovensko pripravuje zmenu Programu Slovensko v súvislosti s novou „Modernizovanou politikou súdržnosti“ Európskej únie. V rámci nej by sa malo presunúť viac ako 10 % alokácie programu na nové strategické priority Únie. „Navrhovaný presun alokácie v rámci Programu Slovensko umožní Slovenskej republike využiť navyše viacero výhod a stimulov, ktoré sú v kontexte prebiehajúcej konsolidácie verejných financií kľúčovým faktorom,“ priblížil rezort v predkladacej správe.
