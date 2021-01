Fico: Vláda je bezcitná, spúšťa prepúšťanie v štátnych podnikoch

Bratislava 13. januára (TASR) – Vláda Igora Matoviča (OĽANO) rozdáva údery z neschopnosti, zlodejstva, antisociálneho zamerania každý deň. K dispozícii má 8,5 miliardy eur navyše, občanom však nepomohla. Tvrdí to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.



"Sú sociálne bezcitní ako torzo z tanku na šrotovisku. Kradnú na antigénových testoch, 500.000 deťom zobrali teplé obedy, znížili minimálnu mzdu, nočné príplatky, nevyplatili dôchodcom 13. dôchodok, zvyšujú dane pre malých podnikateľov. A chladnokrvne, bezcitne oznamujú prepúšťanie v štátnych firmách a mlčky pozerajú na prepúšťanie v súkromnej sfére," skonštatoval Fico.



Poukázal na to, že Slovenská pošta má prepustiť 756 ľudí. "Bezcitnosť" vlády k ľuďom podľa jeho slov vyvoláva bezcitnosť ľudí k vláde a nerešpektovanie autorít. "Prestaňte s týmito antisociálnymi zverstvami, podporte ľudí, zastavte prepúšťanie. Máte na to všetky páky, peniaze, oprávnenia," dodal Fico, ktorému sa zdá, že vláde je už všetko úplne jedno.