< sekcia Ekonomika
Fico: Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine
Prvé recipročné opatrenie bolo podľa neho urobené - boli zastavené havarijné dodávky elektriny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Smolenice 25. februára (TASR) - Slovenská vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine. Uviedol to na brífingu premiér Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Prvé recipročné opatrenie bolo podľa neho urobené - boli zastavené havarijné dodávky elektriny.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.