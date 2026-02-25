Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico: Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prichádza na 129. výjazdové rokovanie vlády SR na Smolenickom zámku v Smoleniciach 25. februára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Prvé recipročné opatrenie bolo podľa neho urobené - boli zastavené havarijné dodávky elektriny.

Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Slovenská vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine. Uviedol to na brífingu premiér Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Prvé recipročné opatrenie bolo podľa neho urobené - boli zastavené havarijné dodávky elektriny.





