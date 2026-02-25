< sekcia Ekonomika
Fico: Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine
Ukrajina má povinnosť podľa Fica ropu patriacu Slovnaftu previesť na Slovensko.
Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Slovenská vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia voči Ukrajine. Uviedol to na brífingu premiér Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Smoleniciach. Prvé recipročné opatrenie v súvislosti s nefungujúcim ropovodom Družba na Ukrajine bolo podľa neho urobené - boli zastavené havarijné dodávky elektriny.
„Urobili sme presne to, čo sme avizovali a sľúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia, ak budeme vidieť, že je absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili. Nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa. To je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft,“ uviedol premiér k situácii so stále nefungujúcim ropovodom Družba na Ukrajine.
„My sme k tomu mali dnes pomerne vážnu diskusiu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú do úvahy,“ upozornil predseda vlády.
Ukrajina má povinnosť podľa Fica ropu patriacu Slovnaftu previesť na Slovensko. „Keďže všetky informácie, ktoré máme, hovoria, že ropovod nie je porušený a poškodený a je schopný prevážať ropu, považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči SR. Je to konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy, najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta. Nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv,“ zdôraznil.
„Očakávame, že po príchode (ropných) tankerov sa situácia stabilizuje, ale považujem za veľmi, veľmi neseriózne a nepriateľské, ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy,“ povedal Fico k neustálemu posúvaniu termínov o spustení ropovodu Družba do prevádzky.
„Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak, prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, je až nejaký 3. marec. Pravdepodobne sa ukrajinský prezident domnieva, že si bude robiť čo chce. On sa však veľmi, veľmi mýli,“ dodal predseda vlády.
„Urobili sme presne to, čo sme avizovali a sľúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia, ak budeme vidieť, že je absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili. Nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa. To je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft,“ uviedol premiér k situácii so stále nefungujúcim ropovodom Družba na Ukrajine.
„My sme k tomu mali dnes pomerne vážnu diskusiu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú do úvahy,“ upozornil predseda vlády.
Ukrajina má povinnosť podľa Fica ropu patriacu Slovnaftu previesť na Slovensko. „Keďže všetky informácie, ktoré máme, hovoria, že ropovod nie je porušený a poškodený a je schopný prevážať ropu, považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči SR. Je to konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy, najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta. Nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv,“ zdôraznil.
„Očakávame, že po príchode (ropných) tankerov sa situácia stabilizuje, ale považujem za veľmi, veľmi neseriózne a nepriateľské, ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy,“ povedal Fico k neustálemu posúvaniu termínov o spustení ropovodu Družba do prevádzky.
„Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak, prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, je až nejaký 3. marec. Pravdepodobne sa ukrajinský prezident domnieva, že si bude robiť čo chce. On sa však veľmi, veľmi mýli,“ dodal predseda vlády.