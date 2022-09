Fico: Vláda k energiám prijala len všeobecné riešenie, čakali sme viac

Bratislava 22. septembra (TASR) - Návrh novely zákona o energetike, ktorý v stredu (21.9.) schválila vláda, je veľmi všeobecný a nerieši aktuálne potreby ľudí, firiem, nemocníc či škôl. Myslí si to opozičný Smer-SD, podľa ktorého ide o dôkaz, že vláda nevie, čo má v čase energetickej krízy robiť. Strana návrh v prvom čítaní podporí a potom k nemu predloží viaceré pozmeňovacie návrhy. Od kabinetu však čaká viac.



"Očakávali sme od vlády, že príde doslova uragán návrhov, čo všetko ide urobiť, aby to, čo do istej miery spôsobila sama, ten prudký nárast cien elektriny, plynu a všetkého ostatného, dostala pod akú-takú kontrolu. Očakávali sme kompenzácie priemyslu, ľuďom, návrhy na zastropovanie cien," vyhlásil na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda Smeru-SD Robert Fico.



Návrh, o ktorom má parlament rokovať v skrátenom konaní, vytvára podľa neho len všeobecný rámec na vyhlásenie stavu núdze. Za určitých podmienok tak bude možné požadovať od dodávateľov elektriny a plynu, aby dodávali tieto komodity konkrétnym odberateľom za konkrétnu cenu. "To je len právny rámec. Nehovorí o ničom, vôbec nevieme, čo má vláda na mysli, aké sú tie vybrané okruhy podnikov, o ktorých občanov ide, o akú cenu má ísť a podobne," upozornil Fico.



Vláda tak podľa neho ukazuje, že je v čase krízy stratená a netuší, čo má robiť. Ak kabinet čaká na celoeurópske riešenie, robí to zbytočne, myslí si predseda Smeru-SD. Návrh EK, ktorý má za cieľ zastropovať príjmy pre niektorých výrobcov elektrickej energie a zaviesť osobitnú daň z nadmerných ziskov, podľa neho SR nepomôže. Slovensko preto musí prijímať vlastné, národné riešenia.



Vláda v stredu schválila novelu zákona o energetike, ktorá posilňuje kompetencie štátu v stave energetickej núdze. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má napríklad určovať vláda nariadením. Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister hospodárstva Karel Hirman sa po rokovaní zhodli, že novela je len plánom B a krajným riešením. Nie je nevyhnutné tieto opatrenia hneď využívať, ale zákonný rámec musí byť pripravený.