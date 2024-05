Fico: Vláda má v stredu rozhodnúť o výstavbe nového jadrového bloku

Na snímke vľavo ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) a vpravo premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie po kontrolnom dni na Ministerstve hospodárstva SR 13. mája 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. mája (TASR) - Plánovaná výstavba nového jadrového bloku na Slovensku by sa mala už tento týždeň posunúť do ďalšej fázy. O výstavbe zariadenia s výkonom približne 1200 megawattov v Jaslovských Bohuniciach by v stredu (15. 5.) mala na výjazdovom zasadnutí rozhodnúť vláda. Na pondelňajšej tlačovej konferencii na Ministerstve hospodárstva (MH) SR to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD)." uviedol Fico.Dodal, že je obdobie, v ktorom je potrebné reagovať na energetické potreby. Sú tu podľa neho odhady, že v nasledujúcich 20 rokoch môže stúpnuť spotreba elektrickej energie na Slovensku až o 80 %. "" priblížil.