Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027
Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu.
Žiar nad Hronom 27. februára (TASR) - Vláda SR má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Na tlačovej konferencii to po podpise memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu, ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
