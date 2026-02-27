Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas tlačovej konferencie v spoločnosti Slovalco, a. s. v Žiari nad Hronom 27. februára 2926. Foto: TASR - Ján Krošlák

Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu.

Žiar nad Hronom 27. februára (TASR) - Vláda SR má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Na tlačovej konferencii to po podpise memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Memorandum podľa premiéra obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu, ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.





